El Mideba Extremadura ya conoce su camino en una Copa del Rey que se disputará los días 22 y 23 de mayo en el Pabellón de Carranque de Málaga y en el polideportivo de la vecina localidad de Vélez-Málaga. Los de Jorge Borba se verán las caras en los cuartos de final ante el AMFIV de Vigo, consiguiendo así evitar un enfrentamiento ante AMIAB, a quien evita hasta la final, o a Ilunion o Bilbao, de cuyo duelo saldrá el rival de los pacenses en semis, si estos logran superar su primer envite.

Los otros dos choques de esta eliminatoria inicial hará que se vean las caras el AMIAB, actual líder de la competición, que llega con un título europeo bajo el brazo, frente al Amivel, anfitrión del torneo. El cruce restante medirá fuerzas entre el UCAM Murcia, que se ha consolidado en Liga BSR con su permanencia, y el ACE Gran Canaria, reciente campeón de la Eurocup 2.

El AMIAB, solo en una hipotética final

Los de Jorge Borba evitan de esta forma a Amiab Albacete, al que aún no han derrotado esta campaña, hasta una hipotética final. Aun así, el camino a la final no será nada sencillo para un conjunto extremeño que viajará a Málaga con la ilusión de conquistar un título que todavía no presenta en sus vitrinas.

Los cuartos de final se disputarán a las 9:30 y a las 11:00. Los ganadores de estos choques tendrán sus citas de semifinales a las 17:00 y a las 19:00 de la tarde, respectivamente. Los finalistas se medirán en la gran final del día 23 en un duelo que dictaminará el ganador de la Copa del Rey.

Ante ello, un Mideba que tratará conseguir un sueño del que solo le separan tres partidos. Una posibilidad que, aunque parece estar lejos, puede llevar al conjunto de Jorge Borba a sumar un nuevo título en su palmarés con el que cerrar una temporada de ensueño tan solo dentro de diez días.