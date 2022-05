Espinosa, del Cacereño, ‘solo’ sufre una elongación muscular

La cara de Julio Cobos el domingo tras ganar al Panadería Pulido era de alegría mezclada con preocupación. Con varios jugadores en la enfermería o entre algodones, lo importante en estos últimos partidos de la temporada regular es no perder más efectivos y el técnico temía haberse quedado sin uno para la decisiva fase de ascenso. «Con poco que sea, a las alturas que estamos le va a costar llegar», decía resignado el técnico. Hablaba de Raúl Espinosa. El lateral derecho abandonó el terreno de juego en el 57 con molestias y al final del encuentro se le veía cojear ayudado por un compañero camino del vestuario. Sin embargo, todo se ha quedado en un susto. «Sufre una simple elongación muscular, no hay nada roto», dicen desde el club. El clásico tirón. Es poco probable que juegue este domingo ante el Ceuta, un duelo donde está en juego la segunda posición, pero, más importante que ser subcampeones, es no correr riesgos, ha apuntado el preparador.

El Cacereño, ante la última bala del Ceuta La de Espinosa no será la única baja del Cacereño para el último partido de liga. En la enfermería también están Kamal y Luis Hernáiz. Ninguno de los dos jugó el pasado domingo. El mediocentro, segundo jugador de campo con más minutos (2.352) y una de las piezas clave en los esquemas de Cobos toda la temporada (solo se ha perdido tres partidos, dos de ellos por sanción) sigue recuperándose del esguince en el tobillo que se produjo en un entrenamiento la semana pasada y tampoco parece muy probable que se vaya a arriesgar con él. En la parte final de la recuperación está Hernáiz tras sufrir una microrrotura. Entre algodones está José Ramón, máximo goleador del Cacereño. Ya lo estaba la semana pasada por una pubalgia, aunque acabó jugando media hora ante el Panadería Pulido. ¿Por qué ha jugado? Se le preguntó a Cobos el domingo. «Porque es el partido que puede jugar», dijo, dando a entender que ante el Ceuta, con más exigencia por todo lo que hay en juego (el conjunto caballa no ha asegurado aún el playoff), se reservará para llegar a tope a la fase final de Alicante el siguiente fin de semana. Baja segura para Ceuta es Yael, que vio la quinta amarilla ante el Panadería y deberá cumplir un partido de sanción, aunque llegará ‘limpio’ de amonestaciones a la siguiente fase. Cuatro amarillas tienen Rubén Sánchez, Jorge Barba, Luis Hernáiz y José Ramón. En cuanto a las altas, Julio Cobos recuperará al portero Fran tras cumplir dos partidos de sanción, y al lateral Luis Aguado, ausente en la jornada anterior por ciclo de amonestaciones. En Ceuta disfrutará de algunos minutos, casi seguro, Carlos Andújar. Lleva cuatro jornadas sin jugar, pero desde la semana pasada entrena con normalidad con el grupo.