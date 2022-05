Jorge Mendoza, el arquitecto del sueño del Llerenense

Jorge Mendoza es el arquitecto de un sueño. Ese en el que no para de pensar la afición, directiva y plantilla del Llerenense: el ascenso a Segunda RFEF. Quién se lo iba a decir al pueblo de Llerena cuando allá por el mes de diciembre su equipo deambulaba por la clasificación de la Tercera RFEF extremeña. Sin embargo, bastó una llamada para iniciar los cimientos de lo que puede ser una construcción histórica para Llerena. Jorge Mendoza, al otro lado del teléfono, atendió la súplica del presidente, Rafael Candalija. «Con los jugadores que había no estaban saliendo las cosas, por lo que lo vi como un reto», reconoce sin titubeos el ahora director deportivo del Llerenense.

Desde el principio lo tuvo claro, jugar la fase de ascenso debía ser el objetivo, así que se puso manos a la obra en busca de soluciones. Trajo a Luismi, del que solo tiene palabras de gratitud, y también a Konate, Diego Cabezola o Moha. Tres jugadores que junto a los Ruano, Cristo o Chema Chávez han sido indispensables para que el Llerenense acabe jugando la promoción de ascenso.

El fichaje de Luismi

De todas las decisiones que ha tomado hasta ahora, la de traer a Luismi es de la que se siente más orgulloso. «El equipo estaba sin ilusión, pero Luismi conoce la categoría, a los jugadores y es uno más dentro del vestuario», reconoce. «Es un gran motivador», apostilla. Por eso, y por la heroica remontada en la clasificación, pasando de estar más cerca de los puestos de descenso a acabar en tercera posición, Jorge Mendoza cree que llegados hasta aquí hay que «dejarse la piel, no podemos morir en la orilla», cuenta. Eso sí, para él su objetivo está cumplido: «Yo me propuse meter al equipo en playoff y lo he conseguido», dice orgulloso. El Llerenense está a 90 minutos de ser equipo de Segunda RFEF. No obstante, aún deberá esperar a este próximo fin de semana para esperar a que se terminen de decidir los posibles rivales que entrarán en el sorteo del próximo lunes. ¿Alguna preferencia? Jorge Mendoza lo tiene claro: «Cualquier rival tiene nivel para subir, pero nosotros tenemos la experiencia de Ruano, Cristo, etc. Eso tiene mucho valor», remarca. Mientras, a desconectar tras tantas emociones vividas.

Pero Mendoza no es solo el director deportivo del Llerenense, sino que también es el artífice de los fichajes del Gimnástico Don Benito, cuyo objetivo era este año el de jugar promoción de ascenso a Tercera RFEF, algo que también ha conseguido: «Los dos objetivos se han cumplido, dice, orgulloso.