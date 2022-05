El Cacereño Femenino aparca la euforia y se propone ser competitivo hasta el final

Reconoce Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino, que la semana no ha sido fácil. La alegría del objetivo cumplido el pasado sábado, cuando el equipo consiguió una plaza en Primera RFEF para la próxima temporada, se extendió a los primeros entrenamientos de la semana, que no fueron todo lo satisfactorios que al preparador le hubiese gustado. Pero, aparcada la euforia, el equipo de Cáceres se propone ser competitivo hasta el final y quiere empezar a demostrarlo este sábado con la visita al Fundación Albacete (16.00 horas).

«No queremos desvirtuar la competición», apunta el preparador, consciente de que su rival de esta jornada está metido en la pelea por un sitio en Primera RFEF. También sus dos próximos contrincantes, Granadilla Tenerife B y Madrid CFF B. Curiosamente, los tres están empatados a 40 puntos.

Pero el deseo de no desvirtuar la competición no significa que no vaya a rotar, a repartir minutos entre jugadoras que han tenido menos protagonismo a lo largo de la temporada pero que con su trabajo diario han contribuido a llevar el equipo donde está ahora. «Vamos a competir como lo hemos hecho hasta ahora», repite el preparador, que habla del deseo de ganar no solo este partido, sino también los otros dos que quedarán tras esta jornada.

Del Albacete, Sánchez destaca que es «un cuadro muy potente, un equipo con jugadoras de muchísima calidad que mezcla jóvenes valores de gran proyección con veteranas. Creo que es de los que mejor juega en la categoría». Apunta a su potencial ofensivo, con Laura Ortega, pichichi de la Liga Reto Iberdrola, como principal baluarte. Las opciones del Cacereño Femenino pasarán, dice, por adaptarse pronto a las condiciones climatológicas (se juega a una hora de mucho calor) y mejorar la efectividad de cara a la portería rival, «que metamos las que tengamos, ser más eficaces».