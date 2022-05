El Cacereño trabaja entre dudas

Buscar la victoria. Asegurar la segunda posición. Pero no arriesgar demasiado. O más bien nada. El Cacereño ha trabajado toda la semana entre dudas, incertidumbre que se traslada incluso a la lista de jugadores que viajarán a Ceuta para el último partido de la temporada regular. La lista de lesionados y tocados que maneja el técnico Julio Cobos es larga. Con los primeros, no hay debate. Son José Martínez y Kamal. Seguro se quedan en Cáceres, con Yael, sancionado. Con los segundos, Raúl Espinosa, Luis Hernáiz y José Ramón, la certeza no es tanta, reconoce el técnico, que pospone la decisión hasta este sábado, tras el entrenamiento, cuando los 18 elegidos tengan que subirse al autobús para poner rumbo a la ciudad norteafricana.

Espinosa, del Cacereño, ‘solo’ sufre una elongación muscular «Tendremos que esperar hasta última hora para hacer la convocatoria», explica este viernes en la sala de prensa del Príncipe Felipe. La posibilidad de contar con Espinosa para la defensa y Hernáiz en el centro del campo la ve difícil, incluso precipitada, reconoce. «Nos podemos arriesgar a que se rompa del todo», dice sobre el extremo. Menos problemas tiene en ese sentido José Ramón, aunque su valor (es el máximo goleador de la plantilla) invita a no exponerlo demasiado para que llegue en las mejores condiciones a las semifinales de la fase de ascenso, el próximo fin de semana. «Hay ciertos riesgos que a lo mejor no es bueno asumirlos. Te puedes quedar sin alguien importante o muy importante», apuntaba el preparador del Valdehornillos. En el Alfonso Murube de Ceuta se encontrará el Cacereño una caldera. No solo por la hora del partido, las 12.00 (horario unificado) y las previsibles elevadas temperaturas, sino por el ambiente en la grada. El conjunto caballa se la juega. Depende de sí mismo para entrar en el playoff. Incluso podría servirle la derrota si Coria y San Roque no ganan, pero no quieren correr riesgos y durante toda la semana han estado haciendo llamamientos a su afición. «Los necesitamos más que nunca. Espero que hasta el pitido final nos lleven en volandas. El primer gol tiene que venir de parte de la grada. Espero que estén a la altura como lo han estado durante toda la temporada», decía este viernes Chus Trujillo, técnico del Ceuta. El Cacereño, ante la última bala del Ceuta Nada de eso asusta a Cobos. Como tampoco lo hacen los posibles rivales del playoff. Todos serán difíciles, da igual el grupo del que provengan, apunta el entrenador, que no cree que en unos haya más nivel que en otros. «Todos se lo habrán trabajado y van a competir». Pero esa batalla no empezará al menos hasta el domingo a las 14.00, cuando el partido de Ceuta haya terminado.