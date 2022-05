El Mérida prioriza llegar bien al ‘playoff’ por encima de la segunda posición

En poco más de una semana, todos los equipos clasificados estarán disputando la primera eliminatoria de ascenso a Primera RFEF y aquellos que ya tienen los deberes hechos se toman la última jornada liguera como un trámite. Este es el caso del Mérida, que con la tercera plaza asegurada no va a arriesgar con ningún futbolista desde el punto físico a pesar de que todavía tiene opciones de adelantar al Cacereño. Necesitaría ganar y que el equipo de Cáceres no lo hiciera en Ceuta. Sin embargo, Juanma Barrero lo tiene muy claro: «La idea principal es que es más importante llegar bien al playoff que conseguir el segundo puesto, aunque, obviamente, vamos a competir, tal y como lo demostramos la semana pasada y con gente menos habitual».

En este sentido, la nómina de bajas aseguradas es la siguiente: Héctor Camps, que «necesita más tiempo de recuperación y quizá pueda llegar para la semana que viene»; Emilio Cubo, que «ha entrado en algunas cosas en el grupo, pero todavía corremos bastantes riesgos. Para la semana que viene trabajará con total normalidad en las tareas de grupo con el equipo»; Mario Robles, que «ha mejorado bastante de su golpe pero todavía no puede estar con el grupo»; Álvaro Ramón, que «ha ido a hacerse unas pruebas y no vamos a contar con él». Además, Higor Rocha no viaja porque tiene cuatro amarillas. «Le dije que jugara con normalidad la semana pasada porque si no se la echaba el árbitro se la iba a echar yo, porque después se limpia en los playoffs».

El único que se recupera es Bonaque, que «ha trabajado toda la semana con el grupo». De todas las bajas, «me preocupa la de Álvaro, que ha intentado estar y se ha tenido que retirar por los dolores». A pesar de tantas ausencias, «no es excusa: el otro día no estuvieron e hicimos un buen partido».

De cara a la primera eliminatoria «ya vamos viendo los posibles rivales, porque el sorteo es el lunes y no queremos que se nos acumule el trabajo, así que yo no me centro tanto, pero Sergio y Juan Carlos ya lo están viendo. La semana que viene va a ser dura en el despacho» analizando al contrincante. Parece que es común en el pensamiento de los analistas que «hay que evitar los equipos del grupo V, es lo que dice todo el mundo. A nosotros hay ciertos rivales que juegan de ciertas maneras que nos pueden venir bien», explica escuetamente el técnico emeritense.