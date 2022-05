El Cacereño va a Ceuta con las ideas claras: quiere ser segundo

En 24 de las 33 jornadas que ya se han vivido en Segunda RFEF ha estado el Cacereño en la segunda posición del grupo. Habita ahí de forma ininterrumpida desde la 16, a finales de diciembre. Por eso defender esa plaza ante la presión del Mérida es casi una cuestión de orgullo. Con esta mentalidad se planta este domingo el conjunto verde en Ceuta (Alfonso Murube, 12.00 horas), donde el cuadro local está mucho más presionado, ya que no ha asegurado aún su sitio en la fase de ascenso a Primera RFEF.

La ventaja para la primera eliminatoria de la fase de ascenso (que se sortea este lunes) ya la tiene el Cacereño. Bien sea como segundo o como tercero. Más allá de esa posición no caerá. Y esa ventaja supone que en caso de empate tras la prórroga, ganará. La segunda eliminatoria no pasa aún por la cabeza de nadie en el CPC. No al menos públicamente.

La defensa de la segunda posición la hará el Cacereño algo mermado. Yael no está por sanción, mientras que José Martínez y Kamal se caen por lesión. Con Raúl Espinosa y Luis Hernáiz la doctrina es la de no arriesgar. Y con José Ramón se abre una gran incógnita, aunque Cobos ya ha avisado que no correrá riesgos innecesarios. «A lo mejor no es bueno asumirlos, te puedes quedar sin alguien importante o muy importante».

En cuanto al capítulo de altas, recupera al portero Fran y a Luis Aguado tras sanción y Carlos Andújar podría reaparecer tras una lesión que le ha tenido apartado las últimas semanas. Importante será también atender a los apercibidos de sanción. Cuatro amarillas tienen Rubén Sánchez y Jorge Barba (también José Ramón y Hernáiz) y si ven una en Ceuta se perderán la semifinal de la fase de ascenso.

Habla Cobos de «un partido diferente». Es así, explica, porque más allá de los tres puntos ambos equipos se juegan algo muy palpable. «Va a estar bien», decía el preparador el viernes, cuando aseguraba sin titubear que su equipo irá a por la victoria porque quiere la segunda plaza.

«Nosotros vamos con la intención de ganar. Y salgan los que salgan, me da igual quienes sean, sé que vamos a competir y bien, porque nos estamos jugando ser segundos. Hemos estado mucho tiempo en esa posición y nos gustaría acabar ahí. Sí es cierto que a lo mejor hay momentos en los que vamos a tener que pensar hasta dónde es conveniente arriesgar», señalaba el viernes Cobos, cuando no estaba cien por cien seguro de los jugadores con los que podrá contar este domingo.

El partido ante un rival de playoff puede verse incluso como un ensayo general para la fase de ascenso, aunque este encuentro tiene algunos condicionantes adversos para los verdes. No para el Ceuta, que no se podrá guardar nada. Necesitan ganar para asegurarse el playoff. Si pierden o empatan tendrán que mirar a lo que hagan Coria y San Roque de Lepe. «No pensaremos en nada más que en ganar el partido», decía Chus Trujillo, técnico del conjunto caballa, el viernes, «el equipo está regulando los niveles de tensión y ansiedad para llegar en condiciones óptimas al minuto inicial». Se espera una gran entrada en el Alfonso Murube.