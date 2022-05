El Mérida quiere poner la guinda a su remontada

El año 2021 terminó con un Mérida depresivo por sus malos resultados, en el que se buscó la opción fallida de Javier Álvarez de los Mozos para sustituir a un Juan García que nunca pudo sacarle todo el jugo a la plantilla por las numerosas bajas. Y fue así hasta que apareció Juanma Barrero para darle la vuelta al equipo como a un calcetín. Un fichaje al que le han salido un montón de padres tras los buenos resultados.

En los 16 partidos que ha estado en el banquillo, el de Don Álvaro ha cosechado doce victorias, tres empates y dos derrotas. Números solo superados, por un punto, por el campeón, el Córdoba, que en este tramo de competición ha conseguido el mismo números de triunfos, pero un empate más. Estos guarismos han dado lugar a la escalada clasificatoria hasta asegurar los playoffs hace dos jornadas y la tercera plaza la semana pasada. Para conseguir la guinda de la remontada sobre el mejor de los mortales, el Cacereño, y acceder a la segunda posición, necesita ganar este domingo (12.00 horas) en Las Palmas frente al filial amarillo, ya descendido, y que el Cacereño no lo haga en Ceuta, ante un equipo que se está jugando su presencia en el bombo del lunes.

A pesar de lo atractivo de la hazaña, Barrero ya avisó en la previa que lo importante es llegar bien a los playoff, aunque «es inevitable estar pendiente de un sitio y de otro». Es decir, lo que pase en el Alfonso Murube se va a saber en el Anexo del Estadio de Gran Canaria y viceversa.

Ante las numerosas bajas, a saber, Héctor Camps, Emilio Cubo, Mario Robles, Álvaro Ramón (estos por molestias físicas) e Higor Rocha (para evitar la quinta amarilla), el técnico reconoce que en la alineación «va a haber un híbrido: hay gente que me gustaría quitarla, pero quiero hacer un once que sea competitivo. Entrará gente poco habitual, pero también gente con muchos kilómetros a la espalda, aunque entendemos que no peligra su integridad física, pues están acostumbrados».

Así pues, el primer cambio puede estar en la portería con Adriá Rojas, que ya tuvo minutos la semana pasada, por Javi Montoya. Que Guille Perero se tenga que adaptar al lateral derecho y Felipe Alfonso al izquierdo es inevitable, mientras que para el eje de la zaga, Ebuka seguro que repite y la duda es a quién dará descanso, si a Nacho González o a Bonaque. Para el centro del campo podría debutar en la titularidad Pedro Lagoa para dar descanso a Artiles. En la derecha estaría José Gaspar, mientras que Carmelo podría entrar para la izquierda, en detrimento de Diego López, o quizá como segundo punta, por detrás de Aitor Pons. En tal caso sería Lolo Plá el que empezara en el banquillo.

Las Palmas Atlético llega al partido descendido desde hace dos jornadas. «Eso de no jugarse nada les puede venir bien», afirma Juanma Barrero, quien lo define como un equipo que hace «un fútbol muy canario, muy asociativo desde atrás, jugando con el portero. Tiene buenos jugadores, muy dinámicos, técnicamente buenos; una vez que superan la primera línea de presión, son muy rápidos por fuera. Les falta la experiencia de competición».