Roberto Blanco solo piensa en la trigesimocuarta final del Cáceres

«Seguir trabajando». Ese es el ingrediente de Roberto Blanco para que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiga un sitio en el playoff, su segundo objetivo de la temporada (el primero fue la permanencia). Seguir trabajando, eso sí, con un buen aderezo de afición, porque tras la derrota del viernes en Valladolid el técnico verdinegro elogió el empuje del público vallisoletano. «Ha sido un jugador más en muchos momentos y eso se nota. ¡Y mucho! El público ha dado muestra de lo que se necesita en una jornada tan importante como era esta».

No hay lamentos. No al menos más de los necesarios («este partido no debe empañar la gran temporada que están haciendo los chavales»), recuerda el técnico, que solo piensa ya su trigesimocuarta final de la temporada. «Lo dije al principio, iban a ser 34 finales».

Lo más positivo es que el Cáceres depende de sí mismo. Si el viernes en el Multiusos se impone al Granada (21.00 horas), da igual lo que suceda en el resto de partidos. El conjunto nazarí, ascendido ya a la Liga Endesa, llegará a Cáceres tras una semana de festejos y eso puede hacerle llegar con menos nivel de competitividad que la que ha exhibido durante toda la temporada.

A los verdinegros incluso podría servirles la derrota si Valladolid o Tau Castellón no ganan sus partidos ante Palma (ya descendido) y Gipuzkoa (sin nada en juego), respectivamente.

Pensar en el premio

El gran error del Cáceres en Valladolid fue, según valoró Roberto Blanco, no pensar en el inicio del partido, sino en el final. «Hemos salido a jugar pensando en lo que podía pasar al final, pensando lo que pasaría si ganábamos y que si perdíamos, teníamos nos quedaba otra. No hemos salido con la mentalización adecuada para afrontar 40 minutos. Solo tenemos que pensar en trabajar cada partido, cada minuto. En ninguna otra cosa. Eso nos ha perjudicado, no hemos estado con la concentración adecuada».

A partir de ahí, añadió, «ha sido un quiero y no puedo» ante un Valladolid que, aseguró, «debería estar mucho más arriba. Su posición es otra y así lo han demostrado hoy». También hubo elogios del técnico vallisoletano, Paco García, al Cáceres. «Se merece estar en playoff porque su juego y resultado así lo dicen». El preparador tiene muy clara cuál es la cuenta de su equipo para meterse en la fase de ascenso: no dependen de sí mismos, pero sí están obligados a ganar. «No hay más cuenta que ganar nosotros. Si no ganamos, no hay ningún resultado que valga. Hay que ganar, ganar y volver a ganar», dijo, parafraseando a Luis Aragonés.