El CAR Cáceres no disputará la final de la fase de ascenso a la División de Honor B de rugby. No pudo defender ante el Atlético Portuense la exigua diferencia que consiguió en el partido de ida de semifinales (18-14), cayendo por 26-15 y siendo eliminado. La vía deportiva queda descartada para el representante extremeño, que ahora no descarta buscar una plaza en la segunda categoría nacional de otras maneras.

Como el primero de la eliminatoria, fue un encuentro sumamente igualado, aunque el CAR siempre marchó por detrás en el marcador. Pero gracias a un ensayo llegó a su recta final a tiro de piedra de su oponente (21-15), lo que le dejaba a apenas tres puntos de pasar a la gran final. Hubo opciones en esos minutos finales, pero no logró la transformación del ensayo y finalmente fue el Portuense, con el conjunto cacereño sin poder recuperar el balón, el que sumó otro ensayo para sentenciar de manera definitiva. Martín Rojo realizó cuatro cambios por lesión, lo que obligó a cambiar su planteamiento táctico. «Ganó el que mejor aprovechó las oportunidades. Hemos tenido problemas físicos en jugadores claves, pero no se puede desmerecer el trabajo que ha hecho el Portuense en la eliminatoria», declaró el entrenador del CAR. Su equipo ha pagado probablemente que durante la campaña apenas ha disputado partidos exigentes a nivel competitivo. Su título en la Liga Extremeña lo ha logrado después de acumular una sencilla victoria tras otra. Ahora, ante un rival potente, lo ha notado.