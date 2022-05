La resaca rival como aliada

23 de las 33 jornadas disputadas hasta ahora en la liga regular dentro de la zona de ‘playoffs’ y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad no sabrá hasta la última si entra en ellos, pese a estar firmando su mejor actuación de los últimos años. La situación sigue siendo bastante favorable, pese a la derrota del viernes en la pista del Real Valladolid cediendo además el ‘average’ particular (92-75), ya que una simple victoria el próximo viernes ante el Covirán Granada otorgaría directamente el octavo puesto al conjunto de Roberto Blanco sin más consideraciones. En ese caso se enfrentaría al Força Lleida, que ya es tercero con toda seguridad, en una serie a cinco partidos. El lujoso premio es acudir a una ‘final a cuatro’ con un puesto de ascenso a la Liga Endesa en juego.

El gran aliado de los verdinegros en ese acto final es que Granada, siendo el mejor equipo de la competición, no se jugará absolutamente nada. El pasado viernes selló su título como campeón de la LEB Oro y un puesto en la máxima categoría la próxima campaña, por lo que se supone que, entre distintas celebraciones y posibles relajaciones, no presentará la misma batalla que si hubiese estado el ascenso directo de por medio.

Además, Cáceres ya ha demostrado que puede ganarle. Lo hizo en la última jornada de la primera vuelta en un feudo que ha sido asaltado muy pocas veces esta temporada, el del Palacio de los Deportes de Granada. Aquel 80-86 del 23 de enero remontando casi 20 puntos de desventaja ha sido uno de sus momentos más brillantes del curso y ahora tendrá que reeditarlo si no quiere irse muy probablemente de vacaciones.

Endeble ‘plan B’

Aun perdiendo, al conjunto extremeño (18 triunfos) le queda una segunda posibilidad para ir a los ‘playoffs’, pero no parece muy realista. Y es esperar que o bien el Tau Castelló o bien el Real Valladolid, con 17 partidos ganados, caigan en sus respectivos enfrentamientos ante Acunsa Gipuzkoa y Palma. Respecto a lo primero es más factible porque a los vascos (16 victorias) les resta una pequeña opción de clasificarse entre los nueve primeros: ganar y esperar la derrota del Valladolid en Palma. Sin embargo, es improbable que Valladolid deje escapar en Baleares su séptimo triunfo seguido frente a un equipo ya descendido matemáticamente y que ha desarticulado ya a parte de su plantilla.

En esta combinación (derrota ante Granada pero victoria de Gipuzkoa en Castelló, por poner la más factible), Cáceres sería noveno y su rival sería el Movistar Estudiantes, segundo de la liga regular. No hay posibilidad alguna de alcanzar al Leyma Coruña (19 triunfos) porque su problema es el mismo que le está torturando en la recta final liguera: tiene perdido el ‘average’ particular contra todos los implicados, excepto el Gipuzkoa, aunque de nada le sirve porque no tendrá que recurrir a ello. Haberlo cedido particularmente ante Castelló y Valladolid le puede acabar pasando factura si no puede con el Covirán Granada, ya que el triple empate con un balance de 18-16 le dejaría fuera.

Por todo esto, el mensaje ya está interiorizado en el vestuario: hay que ganar y olvidarse de todo lo demás. Que sea ante un rival que indudablemente no estará del todo centrado en la preparación del choque se ha recibido como un buen augurio porque semanas atrás existía la posibilidad de que Granada llegase al Multiusos con el ascenso en juego y arropado de miles de seguidores. Ahora ya no será así y lo que se va a pretender es que se genere un gran ambiente en el recinto a favor de los cacereños, que la primera canasta la meta el público. Ya se han puesto en marcha iniciativas para que sea asequible conseguir entradas. Seis años de espera para volver a los ‘playoffs’ lo merecen.

Sus fechas ya están confirmadas. De meterse, el Cáceres jugaría el primero y el segundo fuera de casa los días 27 y 29 y el tercero en el Multiusos el 3 de junio. Si es necesario, en el cuarto también actuaría como local, el 5, y si se llega a un quinto, de nuevo a domicilio, sería el 10. La ‘final a cuatro’, con sede todavía por designar (¿Madrid?), está fijada el 18 y el 19.