Fin de semana de podios para el Bicicletas Rodríguez

El Bicicletas Rodríguez Extremadura sigue mostrando su buen momento de forma y este pasado fin de semana se ha subido hasta en cuatro ocasiones al podio, dos por prueba, en la II Vigo Copa España y en la I Challenge Alicante Interior.

Los números hablan por sí solos de la dureza de ambas pruebas. En Vigo Copa España, carrera que ya es todo un referente nacional, fueron 196 corredores los que tomaron la salida y solo 58 fueron los que terminaron esta última prueba de la Copa España 2022 que tuvo una climatología, en ciertos momentos de sus 184 kilómetros de recorrido, muy adversa. Hubo equipos enteros que no lograron terminar y solo once consiguieron que tres o más de sus ciclistas cruzaran la meta, entre ellos el Bicicletas Rodríguez, que fue sexto en esta clasificación, terminando David Delgado, Alberto Álvarez y Cristóbal Ángel Moral en los puestos 14º, 25º y 31º, respectivamente. Juan Antonio Velázquez no pudo terminar al sufrir una dura caída en la bajada del Monte Aloia cuando se encontraba en el grupo cabecero.

Delgado, que permaneció escapado más de 80 kilómetros, muchos de ellos en solitario, logro dos podios al ganar el premio especial del Monte Aloia y la general de la montaña.

En la I Challenge Alicante Interior el Bicicletas Rodríguez también realizó una gran carrera, teniendo en David González a su líder, que apoyado por sus compañeros consiguió dos importante pódiums, el de la montaña en la primera etapa y el de primer sub-23 en la segunda y en la general absoluta, clasificándose también quinto en la general final de la challenge, donde solo 22 de los 179 corredores participantes (99 sub-23 y 80 élites) lograron entrar en la clasificación.

En la primera etapa David González ganó la montaña y fue 12º en meta. En la segunda David González, Iván Díaz y Fernando Manuel Rodríguez se clasificaron 6º, 18º y 48º, respectivamente, en una etapa que solo terminaron 49 corredores, consiguiendo además González ser primer sub-23 de la etapa, que le valdría igualmente clasificarse 5º en la general y primer sub-23.