El Don Benito, ‘experto’ en jugar partidos que valen una temporada

El Don Benito se ha doctorado en jugar finales. No le ha quedado otro remedio. Roberto Aguirre, entrenador del cuadro rojiblanco, ha repetido por activa y por pasiva durante el último mes de competición que cada jornada era una final más para su equipo. Razón no le faltaba al asturiano, sobre todo por la necesidad de intentar evitar el descenso y de paso no tener que jugar la fase de permanencia. Eludido momentáneamente lo primero, pero no lo segundo, el conjunto rojiblanco viajará el próximo domingo a Alicante para enfrentarse al Águilas en busca de la salvación en la categoría por cuarta temporada consecutiva.

El Águilas murciano, rival del Don Benito por la permanencia el domingo Por ahora lo de hablar de finales para referirse a los partidos que debe enfrentar la plantilla dombenitense no le ha ido mal. Los encuentros ante Coria, Montijo, Tamaraceite y San Fernando se han traducido en dos victorias y dos empates, respectivamente. Resultados que le han servido al Dépor para llegar con vida al final de curso. Eso sí, los dos últimos, ante equipos ya descendidos, han minado la moral de un Don Benito al que solo le queda una bala en la recámara para salvar la vida y evitar caer en el profundo pozo de la Tercera RFEF. Pero si por algo se ha caracterizado el Don Benito de las últimas cinco temporadas no es precisamente por darse por vencido, sino por todo lo contrario. En innumerables veces se le ha dado por muerto y en otras tantas ha revivido para salir a flote. Prueba de ello la temporada del ascenso, es decir, la 2017-2018. Aquélla campaña, con Juan García en el banquillo, el Don Benito llegó a la última jornada con la necesidad de sumar un triunfo ante el Montijo para ganar la liga. Y así fue. Victoria por 0-2 y a pensar en el Unionistas en la ronda de campeones por el ascenso. Tras el empate sin goles de la ida, el Vicente Sanz explotó de júbilo con el decisivo y definitorio gol de David Amorín para darle el ascenso al Dépor. Dos finales, dos victorias. La siguiente final llegó la temporada siguiente, esta vez con la salvación en juego. El Don Benito llegaba en una posición más que delicada a la penúltima jornada con la imperiosa necesidad de ganar para depender de sí mismo. Ante el Linense, los goles de Santana, Sillero y Pepe Bernal sirvieron para afrontar la última jornada de liga con la confianza de depender de sí mismo. El desenlace, a pesar de perder en la última fecha, fue feliz. Ahora, el escenario es ciertamente similar para el Don Benito, que espera estar arropado por su afición en el Camilo Cano de La Nucía. Por ello, desde el club han lanzado una promoción para los socios por 30 euros que incluye entrada al partido y viaje en autobús hasta tierras alicantinas y dar un último aliento al Dépor. 👐🏽¡Oficina abierta para apuntarte al viaje!👐🏽



