Luis Sierra, palentino de corazón romano que va «con los dos»

Uno de los grandes mitos del fútbol en Mérida es Luis Sierra y la suerte ha querido que el equipo de su tierra y el de su corazón se enfrenten este sábado. Así que, ante la pregunta de si se decanta por alguno de los dos, el exfutbolista se va a quedar contento con lo que ocurra tras el partido porque «yo voy con los dos, no puedo elegir».

Lo que sí deja muy claro es que no olvida la capital extremeña, porque «mi familia y yo fuimos muy felices allí, no lo puedo explicar mejor, porque le tengo un cariño extraordinario a Mérida». Y por todo ese cariño aprovecha para «mandar un abrazo enorme a todos los emeritenses, a toda la afición pecholata y, en especial, a Pepe Fouto y a toda su familia». En lo deportivo no esconde su «orgullo por haber participado en el primer proyecto de Extremadura en Primera División».

Centrándose en la eliminatoria entre el Mérida y el Palencia Cristo, Sierra reconoce que «los dos equipos llegan en buen momento a la eliminatoria». Sin embargo, destaca una circunstancia que entiende que puede ser clave: «El peso de la historia. La responsabilidad adquirida si se sabe encauzar puede ser muy importante y ahí creo que el Mérida tiene cierta ventaja. Los equipos que saben lo que se están jugando suelen funcionar mejor».

El excentral ha estado siguiendo al equipo de su ciudad toda la temporada y, haciendo un ejercicio descriptivo del equipo de Rubén Gala, explica que seguramente va a utilizar un sistema con doble pivote y tres medias puntas porque «les está funcionando. Les da mayor equilibrio defensivo y es un equipo con pegada».

Por líneas, destaca de su cancerbero, Guillermo García, que es «muy bueno bajo palos». Sobre la línea defensiva apunta que «es mejor defendiendo que atacando, pues sus laterales no tienen mucha profundidad al ser centrales reconvertidos». El doble pivote lo suelen conformar jugadores que saben darle equilibrio al equipo en el plano defensivo y que «construyen bien», pero es en la vertiente ofensiva donde Sierra destaca a futbolistas como Edu Gallardo, «que suele jugar por la derecha, aunque a mí me gusta más por dentro, es un gran regateador, y aunque no es muy rápido, es muy listo para ocupar las posiciones peligrosas». Adri Pérez, además de los siete goles que le contemplan, destaca por ser «talentoso y creativo, con buena pegada». El máximo goleador, con 15 tantos, es Frodo, «un killer, participa muy poco en el juego del equipo, pero es un gran rematador».

Además de sus jugadores ofensivos, el equipo del barrio palentino de El Cristo destaca por su ataque a balón parado con la figura del central Abel Pascual.

Saber gestionar los minutos finales será muy importante en el partido, y en este sentido, el cuadro castellanoleonés, «si va perdiendo, sube el ritmo del encuentro, empieza a presionar alto y mete a mucha gente arriba, pero cuando va ganando, a veces, peca de falta de personalidad y empieza a ponerse nervioso», explica el exfutbolista, que también quiso destacar que en la Copa del Rey, a partido único, los de Gala demostraron ser peligrosos, «pues se lo pusieron muy difícil al Espanyol en la segunda ronda».