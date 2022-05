Manu Rodríguez, el ‘infiltrado’ del Cáceres

¿Habrá telefoneado Manu Rodríguez esta semana a sus excompañeros y amigos del Covirán Granada para felicitarles por su ascenso directo a la Liga Endesa y, de paso, preguntarles por su disposición de cara a la visita al Cáceres Patrimonio de la Humanidad este viernes? Él dice que no, que prefiere centrarse en lo suyo, que es asegurar la clasificación de su actual equipo para los ‘playoffs’. Lo logrará simplemente ganando. Y casi debe ser así porque depender de lo que suceda en otras pistas --que o bien el Palma gane al Valladolid o el Gipuzkoa al Tau Castelló-- será poco menos que un suicidio. Él aboga por centrarse en el trabajo que queda en el Multiusos.

Rodríguez, nacido en Granada hace 30 años, y que llegó a debutar con el extinto club de su ciudad en la máxima categoría (temporadas 2009-10 y 2010-11), sí se muestra contento por el logro de un refundado equipo en el que pasó las últimas cuatro campañas antes de fichar por el Cáceres el pasado verano. «Hay gente por la que me alegro mucho. Y la felicitaré cuando la vea porque es algo que me gusta hacer en persona. Seguro que han tenido unos días de celebración por todo lo alto. El viernes lo haré, pero me gusta centrarme en lo que tengo que hacer. Nos estamos jugando entrar en ‘playoff’. Cuando ganemos y nos metamos, me voy con ellos a cenar si quieren, pero ahora quiero centrarme», comenta. Es una voz que se escucha con atención en el vestuario y sobre la pista cada vez ha estado más fino (8,1 puntos en 19 minutos con un 41% de acierto en triples).

No le falta la autocrítica. Abiertamente señala que «después del partido de Valladolid sabíamos que habíamos jugado muy mal, que había sido un partido muy malo» y que en el vestuario hubo un mensaje muy claro: «no la liemos». Así de coloquial.

A ello ha contribuido, sostiene, el entrenador, Roberto Blanco: «nosotros también sabemos que hemos hecho una buena temporada y que no debemos estropearla ahora. Tenemos la oportunidad y vamos a aprovecharla. Nos la hemos ganado».

Los «altibajos de siempre»

Y es que el Cáceres se ha clasificado en zona de ‘playoff’ 23 de las 33 jornadas disputadas hasta ahora. «Eso dice que hemos estado todo el año ahí, con nuestros altibajos de siempre, pero en unos puestos muy buenos. Ahora vamos a certificarlo y ponerle el lacito», manifiesta.

Además, rechaza por completo la conjetura de que la situación se simplifique por el hecho de que el Covirán Granada llegará sin nada tangible en juego. «La gente puede comentar que vienen más relajados, pero no nos ayuda que pensemos que podemos hacer un poquito menos para ganarles. Que ellos vengan como quieran, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido», declara. Para ello vuelve a hacer referencia a lo sucedido ante el Valladolid:«debemos recuperar nuestra agresividad en defensa, la que perdimos en el último partido». Y sobre todo, una advertencia: «no nos desviemos».

Asegura haber olvidado por completo ya las lesiones musculares que caracterizaron su inicio de temporada («estaba seguro que iba a ser así. Fue una mala racha y ahora estoy bien, más allá de las pequeñas molestias de final de temporada») y se confiesa «contento» con su rol. «Me lo estoy pasando bien y disfrutando. Todo acompaña cuando es así», resume, antes de un último argumento. «No nos cambiamos por nadie en la última jornada. Depende de nosotros y es en casa», apostilla.