Ponme otro anillo, por favor

Era principio de diciembre cuando el Llerenense, morado de críticas y repudiado en los campos, perdía 0-1 en su campo el derbi de la Campiña Sur ante el Azuaga. La tormenta de balazos a las viejas glorias del equipo fue atroz. Entre ellos estaba Cristo, un tipo que lleva la suerte debajo de la camiseta del trabajo y que estaba sobrepasado por unas circunstancias que nunca antes había vivido. Cristo se lo dijo claro a su presidente, Rafael Candalija: «Rafa, si me tengo que marchar porque no podéis tener aquí y preferís darle una vuelta a esto, yo me voy. Lo digo en serio». Se sinceró el 14. Y fue honesto como de costumbre. El presidente ni le contestó. Sabía que en el vestuario tenía al coleccionista de ascensos. Y que, en cualquier momento, el talismán volvería a brillar.

Unos meses más tarde, Cristo está en otra final por el ascenso a Segunda RFEF. Una más. Marcó el gol de la final regional ante el Moralo y el sábado buscará ante el Ourense su noveno ascenso a esta categoría. No hay jugador en España con tantos ascensos a esta liga. «El presidente siempre confió en mí. Luego vinieron los fichajes, la llegada de Luismi, la de nosotros mismos. Y desperamos a tiempo». Y todo lo demás, ya lo conocen. El Ratón de Pueblonuevo busca su noveno ascenso. Los tiene de todos los colores y sabores: Cerro de Reyes, Sporting Villanueva Promesas, Burgos, Mérida (dos veces), Extremadura UD, Unionistas de Salamanca y Villanovense. En poblaciones grandes y pequeñas. En clubes de mucha historia y en otros más noveles. «La verdad es que me sorprende a mi mismo todo esto. No es fácil, de verdad, poder llegar a tantos ascensos. Ninguno es comparable porque los he tenido a una final, a varias eliminatorias, en la repesca o como este año, teniendo que ganar dos finales». Las cifras son abrumadoras. De 11 temporadas jugadas en Tercera, Cristo ha subido de categoría en ocho. Las otras tres las disputó en Segunda B. Sólo con Mérida (una vez), Unionistas y Díter Zafra se quedó a las puertas. Pero ojo, también disputó playoff. Lleva 185 goles en la categoría. Tiene 35 años. Disfrutando «La verdad es que lo estoy viviendo muy intensamente, disfrutando mucho todo porque realmente nadie daba un duro por nosotros hace unos meses», reconoce el delantero. «Nos pusieron de favoritos, pero los nombres ni ganan ligas ni consiguen ascensos». Confiesa que ha sido una de las temporadas más duras de su carrera. «Nunca había estado tantos partidos sin ganar, sin marcar gol y nos gritaban de todo en los campos. Que si estábamos acabados, que si nos habíamos ido a Llerena a retirarnos. Ha sido todo muy duro». Alaba Cristo a su presidente y directiva: «Han tenido mucha paciencia». Y a sus técnicos: «La verdad es que lo que han hecho Luismi, Dani y Mariano Hoyas es tremendo. Coger el coche a 300 kilómetros todas las semanas es una pasada. Esperemos recompensarlo». Ahora, Cristo sueña con hacer su mejor partido amte el Ourense. En la semifinal ante el Jerez no tuvo ocasión. En la final ante el Moralo, le bastó media ocasión para hacer el gol definitivo. «Sabemos que, si estamos bien atrás, luego vamos a tener oportunidades. Quiero este ascenso porque Llerena y su gente lo merece». Es la profecía de Cristo. El coleccionista de ascensos que busca su noveno anillo.