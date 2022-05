El 'Día D' del Robertismo

Un total de 33 partidos después y 6.700 minutos de juego (incluyendo cinco prórrogas), el Cáceres Patrimonio de la Humanidad vuelve a estar en la casilla de salida: la de jugarse a una carta, a cara a cruz, a vida o muerte, un puesto en los ‘playoffs’ de ascenso a la Liga Endesa. Sin ser privilegiada, su posición es optimista: depende de sí mismo para concluir octavo de la liga regular de la LEB Oro y medirse en cuartos de final al Força Lleida. Para ello, salvo una improbable victoria del Palma ante el Valladolid, le basta con vencer al Covirán Granada en el Multiusos (21.00 horas).

En este tipo de situaciones es mejor ser autónomo, no tener que mirar a lo que sucede en los demás pabellones. Y si enfrente está un rival que clasificatoriamente no se juega nada, mejor. Y es que Granada, gracias a su condición de mejor equipo de la competición, ya aseguró el ascenso directo la pasada semana, por lo que se supone que ofrecerá menos resistencia que en circunstancias normales.

Después de seis años sin conseguir el pase a las eliminatorias, se prevé un partido de alto voltaje a nivel sentimental, por los que siente una atracción fatal el conjunto de Roberto Blanco. El técnico lo reconocía abiertamente este jueves: «si la emoción que hemos tenido durante todo el año nos ha llevado a llevar 18 victorias, a perder partidos de manera estrepitosa, a ser una pequeña montaña rusa, no la vamos a cambiar ahora. Tenemos que utilizarla para bien».

El equipo ha intentado pasar página lo antes posible respecto a la última de esas decepciones que mencionaba Blanco: un 92-75 en Valladolid que completa una colección de ‘averages’ desfavorables, que es lo que podría bajar la nota de una temporada hasta ahora notable, por encima de las expectativas. Pero de nada sirve estar en zona de ‘playoff’ durante 23 de las 33 jornadas ya disputadas si en la última se cae por debajo de la novena posición.

PROBLEMAS

«Estamos en una posición que a todos nos hubiese gustado al principio de temporada», proclamó el entrenador del Cáceres. Por lo que cuenta, las últimas semanas no han sido sencillas para preparar los partidos, con varios jugadores con problemas físicos. La preocupación se centra en la microrrotura fibrilar de Julen Olaizola y el golpe en el cuádriceps de Mateo Díaz («están cogidos con pinzas. Merecen todo lo bueno que les pase por el esfuerzo que están haciendo»), a los que se ha unido un esguince de tobillo de Jorge Sanz. Pero ello lo aprovechó el técnico para lanzar una arenga marca de la casa: «llevamos 33 jornadas en las que prácticamente nunca hemos tenido a los diez jugadores. Nos han faltado todos en algún momento menos Carlos Toledo y Jaume Lobo y no hemos llorado ni una sola vez. Ni lo vamos a hacer. El que esté, lo va a dar todo, seguro. Que nuestra motivación sea mayor que nuestro dolor».

Centrarse en lo que suceda en el propio partido porque, a decir verdad, se confía muy poco en que Palma, ya descendido y que ha dejado marchar esta semana a Elijah Brown, gane al enrachado Valladolid. Algo más hay de fe en que Gipuzkoa, con tenues opciones de ‘playoff’, se imponga en pista del Tau Castelló, pero su motivación depende de que Valladolid falle en Baleares. «Lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, con la misma ilusión, humildad y ganas que siempre hemos puesto. No desviemos la atención. No nos sirve de nada. Tenemos que ganar y, si lo hacemos, seremos los tíos más felices del mundo. Si no ganamos, también, porque la temporada lo merece», señaló Blanco.

Según su lectura, el ascenso del Covirán Granada es «merecidísimo» y aprovechó para felicitarlo públicamente. «Ha sido un trabajo excepcional. La de su entrenador [Pablo Pin] es una de esas historias que a todos nos emocionan: coger el equipo donde lo cogió [en Primera Nacional] y llevarlo a la máxima categoría. Es una película con final feliz. Se están frotando los ojos aún. Vengo de muy abajo y me imagino muy así y entiendo lo que debe pasar por la cabeza de toda esa gente», indicó, elogiando su «plantilla de doce jugadores» entre los que mencionó especialmente al base Lluis Costa, el alero Thomas Bropleh, el pívot James Ellisor y el último en llegar, el también interior Ramón Vila, que «les dio un soplo de aire nuevo».

La resaca rival como aliada. ¿Cree que será decisivo que Granada llegue ya con el objetivo cumplido? «Es más el deseo de la gente, de los que nos rodean, que la realidad. Es el campeón y en la última jornada no van a cambiar de filosofía. No veo a ninguno de esos jugadores viniendo aquí a no ganar», respondió, aunque por otro lado sí admitió que «es verdad que no tienen la tensión de intentar conseguir el título ni con la misma preparación». Pero hasta eso lo consideró una posible dificultad: «espero a un rival muy difícil porque la falta de presión te libera y puedes estar un poco más suelto que normalmente».

En su imaginado puzzle está la aportación de la afición local, ante la que se han ganado 12 de los 16 disputados esta temporada. «Jugamos en casa y es un factor diferencial. En Valladolid no empezamos como queríamos y estábamos ante un pabellón abarrotado, con mucha gente, y eso nos pudo también. Nuestro público nos va a empujar».