Juan García, opción para el banquillo del Villanovense

El Villanovense, casi sin tiempo para digerir el final de temporada, ya piensa en el próximo curso. Su director deportivo, Pepe Cuevas, trabaja ya en la confección de la plantilla de la temporada que viene , aunque primero debe dejar cerrado el nombre del entrenador de la próxima temporada toda vez que desde el club dan por hecha la no continuidad del serbio Josip Visnjic.

Es ahí donde aparece el nombre de Juan García. El ex de Don Benito y Mérida es uno de los candidatos a dirigir al Villanovense el curso que viene, aunque por ahora los contactos que se han producido entre ambas partes son solo de acercamiento de posturas. El técnico, que no esconde las negociaciones, aseguró semanas atrás que el año que viene volverá a entrenar tras su difícil y breve etapa en el Mérida. Por ahora, no obstante, solo han habido algunos contactos y no hay nada cerrado, por lo que se presume un capítulo bastante largo.

Viñuela, adiós

El futuro de Viñuela sí está más claro. En concreto, el futbolista de Villafranca jugará la próxima temporada en el Mérida. Según ha podido saber este diario, el jugador llegó a un acuerdo con el club emeritense hace semanas, pero se hará oficial en los próximos días una vez que el Mérida finalice la fase de ascenso.