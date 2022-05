Santi Luque, goles clave, regates y fe en su 'familia' del Coria

A Santiago Jiménez Luque, ‘Santi Luque’ (Málaga, 12 de enero de 1993), curtido en mil y una batallas futbolísticas tras diez temporadas como profesional, y en algunos casos en clubs de relevancia como el Betis o el Tenerife, no le importa proclamar que el Coria «es uno de los mejores equipos en los que he estado».

«Tres goles, cuando se ha podido», dice cuando cuantifica el número de tantos que ha anotado, aunque todos ellos han valido su peso en oro, pues han sido en los tres últimos encuentros. «Soy más de dar que de meterlos yo, pero si también los hago, pues bien», recuerda este futbolista, que confirma que el director deportivo, Jesús Manibardo, le dijo en pretemporada que iba a liderar al equipo hasta el ‘playoff’ de ascenso y que el propio técnico, Raimundo Rosa, ‘Rai’, ya le expresó que «íbamos a hacer un buen año y así ha sido», desvela.

Cuestionado sobre el papel que va a jugar en el encuentro del próximo sábado ante La Nucía, recurre a lo colectivo: «todos en la plantilla esperamos ser importantes. Si el míster decide contar conmigo lo haré lo mejor posible».

Realza aquello de ser uno de los mejores grupos humanos en los que ha convivido en su carrera. «Sí. Estoy contento aquí, tanto en lo personal como en lo colectivo, tanto dentro del campo como fuera. Tenemos muy buena plantilla. He estado en muchos equipos y puedo decir que esta es de las mejores en las que he estado, tanto a nivel personal como futbolístico. La familia que hay aquí, la humildad que hay aquí es complicado tenerla». Por ello, lo de seguir no está descartado. «Eso ya no depende de mí. Ya veremos», comenta.

Asume el extremo que tenía poca fe el domingo para lograr el billete del ‘playoff’ en un momento determinado en el duelo ante el Mensajero. «Si digo la verdad, cuando nos metieron el 1-2, yo ya decía que no puede ser que llevemos todo el año ahí y vayamos a morir en la orilla. El equipo confió y lo logramos», agrega.

«El que vio el partido completo no puede tener ninguna duda. El que conoce a Carlos (García) sabe que ese primer gol lo hace cada día en el entrenamiento», responde cuando se le plantea sobre las acusaciones de ‘tongo’ del San Roque.

¿Qué va a pasar el sábado? Luque hace su particular análisis. «No lo sé, pero ellos van a de favoritos. La gente puede pensar que vamos a ir allí a pasear, pero no va a ser así. Vamos a darlo todo, a competir bien. Creo que vamos a hacer un buen papel. Seremos competitivos hasta el final porque lo hemos demostrado durante todo el año. No tendría sentido que, en el partido más importante del año, bajáramos los brazos». Palabra de Santi Luque, el regateador de La Isla.