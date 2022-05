El Cacereño, con todo a por el primer escollo

Ya no se perdona fallar. Comienza el momento del cara o cruz y el Cacereño lo inicia con la mayor de las ilusiones. Su primer escollo en el camino hacia la Primera RFEF es el Teruel, al que se enfrenta este domingo en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda (19.30 horas) en una de las semifinales de la fase de ascenso. A los verdes, terceros en su grupo, les sirve el empate al final de la prórroga para meterse en la final, pero este es un detalle que el técnico Julio Cobos pretende obviar. Al menos de inicio, porque no quiere que eso se convierta en un equipo que no vaya en busca del gol. «Si haces eso», dice, «probablemente tengas mucho perdido».

Julio Cobos se ha llevado a todos a Benidorm, donde está la base de operaciones del Cacereño y donde en la tarde de este sábado ha tenido su último entrenamiento. La única baja segura es la de Didier de la Cruz. El lateral, con escaso protagonismo desde que llegó en enero, tiene una rotura y se perderá el playoff. En cuanto al resto, muchas incógnitas. José Martínez, Kamal, José Ramón, Raúl Espinosa, Luis Hernáiz. Todos arrastran molestias. Todos quieren participar. «Hasta los que están lesionados hacen un último intento por llegar», decía el técnico el viernes. Algunos están para jugar de inicio, reconocía el preparador, pero sin dar más detalles. Sí concretó algo más sobre Kamal, una pieza clave durante toda la temporada que se ha perdido los dos últimos encuentros por un esguince de tobillo. «Entrena con normalidad. Igual no le permite estar al cien por cien, pero si se le necesita va a estar». Si es necesario, el jugador se infiltrará para poder ayudar en este duelo en el que no está permitido el fallo. Será un partido de control, para madurar poco a poco. «No creo que ninguno salga a quemar todas las naves desde el primer momento», explica Cobos, que destaca del Teruel lo «rocoso y difícil de batir» que es. «Solo han perdido ocho partidos», dice, para añadir a continuación que en el caso del Cacereño son siete. «Es un equipo que ha hecho bien las cosas y le tenemos el máximo respeto, pero nosotros también hemos hecho una grandísima temporada y lo que queremos es pasar la eliminatoria». Deberá estar muy atento el Cacereño a la estrategia, donde el Teruel «hace mucho daño». También, dice Cobos, tienen jugadores rápidos arriba y «al igual que nosotros, es capaz de adaptarse a diferentes circunstancias». No dejar que se ponga por delante será clave, ya que el conjunto turolense se ha caracterizado esta temporada por sacar el máximo rendimiento a cada uno de sus goles. Y eso en partidos en los que solo puede quedar uno significa el adiós. Y el Cacereño lo que quiere es estar de nuevo en el bombo este lunes. Cacereño: Bernabé, Gayoso, Carlos Daniel, Marvin, Luis Aguado, Kamal o Javito, Bermu, Yael, Jorge Barba, José Ramón y Solano. Teruel: Taliby, Julen, Carlos Javier, Cabetas, Ceballos, Jaime, Borja Romero, Kevin Lacruz, Comeras, Emaná, Guille Andrés. Árbitro: Ekaitz Iñiki García Arriola (Comité Vasco) Estadio: Pepico Amat. Hora: Domingo, 19.30.