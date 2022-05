Kylian Mbappé ha roto su silencio. Tras anunciarse su renovación con el PSG hasta 2025, el futbolista ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que destacan las palabras de cariño hacia el Real Madrid: "Me gustaría dar las gracias al Real Madrid y a su presidente. Es un privilegio ser el deseo de una institución así".

Además, el futbolista también ha expresado sus deseos de cara a la gran final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool: "Seré el primer seguidor del Real Madrid en la final de París".

El comunicado integro de Mbappé

"Desde que soy muy pequeño, en lugar de soñar con mi vida, he preferido vivir mi sueño. Es el hecho de un privilegio. Desde que soy pequeño he intentado avanzar de desafío en desafío. Desde pequeño he construido un camino hacia la cima sea cual sea el camino, tomando siempre el respeto de las líneas de conducta. Desde que soy pequeño, estoy animado por la misma pasión y la misma ambición.

Hoy, quería anunciaros que elegí prolongar mi contrato con el PSG. Tengo la convicción de que aquí puedo continuar creciendo en un club que ha alcanzado todos los medios para continuar estando en la cima. Quería agradecer al presidente Al Khelaïfi su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también un pensamiento para los aficionados del PSG, Francia y de todo el mundo por sus interminables muestras de afección, en particular durante los últimos meses".

"También quiero agradecer sinceramente al Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la oportunidad y el privilegio de ser la codicia de tal institución. Sospecho su decepción, ella está a la altura de mi vacilaciones. Seré su primer seguidor en la final de la Champions en París. En mi casa. Estoy contento de poder continuar evolucionando en Francia ,el país que me vio nacer, crecer y desarrollarme. Y que me permite continuar con mis sueños".