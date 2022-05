El Cáceres, ante un súper reto en Lleida

Con brillo en los ojos. Así se han montado en el autobús los jugadores del Cáceres Patrimonio rumbo a Lleida, donde este viernes inician los cuartos de final del playoff de ascenso a la Liga Endesa. A los verdinegros les espera un Barris Nord (21.00 horas) que, como es habitual, será una caldera. Más pólvora para el súper reto que encara el conjunto cacereño, que con la máxima de las ilusiones no renuncia a dar la sorpresa y plantarse en la final four.

Será una empresa difícil, muy difícil, superar al ICG Força Lleida, que ha ganado los dos partidos de liga regular. Pero el Cáceres de ahora es un equipo más hecho. «Estamos en un punto diferente en cuanto a nuestro ataque, que ahora es más versátil, tiene más facilidades. Las sinergias entre jugadores son mejores», dice Roberto Blanco, entrenador de los extremeños, que confía en llegar al Multiusos, la próxima semana, con la eliminatoria muy viva. Eso significa ganar al menos uno de los dos partidos de Lleida, el de este viernes o el del domingo (20.30). Ambos podrán seguirse a través de Radio Marca Cáceres (dial 90.4 de la FM y www.radiomarcacc.com).

Máxima ilusión

Va con todo el Cáceres. Hay molestias, las lógicas de estas alturas de la temporada: el tobillo de Jorge Sanz, el pie de Mateo Díaz, el muslo de Julen Olaizola..., «el kilometraje que todos llevan en sus espaldas y en sus piernas». Pero nada es tan grave como para que los jugadores quieran perderse este momento tan especial. Los últimos días han sido como las semanas anteriores, nada especial, dice el preparador. «Hemos tenido que volver a hacer encaje de bolillos para tener a todo el mundo en las mejores condiciones posibles». Sí reconoce un extra de ilusión. «Si hemos conseguido esto [el playoff] también podemos pelear por llegar a la final four», se dice casi para sí mismo.

Enfrente del Cáceres estará el «equipo relación, un súper equipo», apunta Blanco, «ha sido uno de los mejores de la liga durante muchos momentos de la temporada, un equipo que ha realizado un baloncesto espectacular, un equipo que ha conseguido victorias increíbles. Es un equipo con el MVP, con el máximo anotador, con jugadores de ACB, un súper equipo», repite. «Se ha ganado el tercer puesto peleando por el primero en muchos momentos del año».

No duda Blanco en que los ilerdenses son los claros favoritos, extremo que niega el técnico del Lleida, Gerard Encuentra. «No somos favoritos, no nos lo hemos considerado ante ningún rival», indica el preparador catalán, que destaca del Cáceres que «es un equipo muy físico, que juega al límite de la falta y al que le gusta correr».

Para intentar conseguir algo positivo en este ciclo de dos partidos en Lleida será imprescindible «subir el nivel de intensidad. No podemos saltar a una pista abarrotada y estar contemplativos, porque nos pasan por encima físicamente. Creo que no lo hicimos en muchos minutos de los 80 que hemos jugado con ellos en liga y ahora tenemos que igualarlos».

Superar esos problemas ante el Lleida («nos han sacado de la pista, no hemos sido capaces de competirles casi en ningún momento como debemos») será clave para intentar recuperar el factor cancha, lo que significa ganar al menos un partido. «Si es el viernes, mejor», dice un siempre sonriente Roberto Blanco, que recuerda el playoff de la temporada 2012-2013, cuando, contra todo pronóstico, el Cáceres eliminó al Breogán (con Carlos Frade en el banquillo) para plantarse en las semifinales. «Entonces no había final four como ahora, cuando plantarse en semifinales es como el segundo premio de la Lotería Nacional».