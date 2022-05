La hora del baile de banquillos en Segunda RFEF

Con la temporada terminada (para todos salvo para el Mérida, que sigue peleando por el ascenso a Primera RFEF), la primera incógnita que ha surgido en los clubs extremeños de Segunda RFEF es la de la continuidad de sus entrenadores. No es el caso del Montijo, donde Juan Marrero tiene un año más de contrato que, salvo sorpresa, cumplirá. Ni tampoco el del debutante Diocesano, donde Adolfo Senso seguirá siendo el comandante de la nave. En el resto están en esos clásicos días de ‘impasse’ donde ambas partes, técnico y club, aún meditan sobre su futuro.

En el Cacereño no es seguro que Julio Cobos cumpla la que sería su quinta temporada en el banquillo (cuarta de forma consecutiva). La dolorosa eliminación el pasado domingo en la fase de ascenso a Primera RFEF a manos del Teruel (0-4) ha dejado un regusto amargo en el club verde a pesar de una buena liga regular. Se alcanzó pronto (en marzo) el objetivo de la permanencia y el playoff se selló varias jornadas antes de acabar. Pero en la recta final el equipo no ha estado en la altura, no solo en la semifinal, también en los últimos encuentros de liga.

El CPC se ha dado unos días para pensar. También Cobos. La renovación, la semana pasada, del director deportivo Francis Bordallo es el único movimiento en el club verde y, aunque podría llevar a pensar en la continuidad del técnico de Valdehornillos, no hay ninguna decisión tomada. Ni a favor ni en contra, aunque todo apunta a un fin de ciclo. Esta misma semana podría haber novedades.

En el Coria tienen previsto reunirse este jueves con Rai. Es una situación muy similar a la del Cacereño, aunque en el caso del club celeste no hay ‘dolor’ por la eliminación del pasado sábado. La temporada del equipo del Valle del Alagón es, como poco, de sobresaliente, y gran parte de culpa la tiene Rai, que ha sido capaz de sacar el máximo rendimiento a una plantilla formada mayoritariamente por jugadores sin experiencia en Segunda B. Pero todo parece apuntar a un fin de ciclo.

En la libreta del conjunto celeste podría aparecer el nombre de Juan García como posible sustituto de Rai si finalmente no sigue. También está en la del Villanovense, donde la marcha del serbio Josip Visnjic se da por hecha. El extécnico de Don Benito y Mérida aseguraba semanas atrás que la temporada que viene volverá a entrenar tras su difícil y breve etapa en el conjunto romano y reconocía contactos con el club serón, aunque las pretensiones, deportivas, del preparador de Badajoz no parecen fáciles de cubrir y esa opción se aleja, por lo que el equipo de Villanueva de la Serena estudia más posibilidades.

Al lado, en Don Benito, el deseo de Roberto Aguirre es seguir en el banquillo. En diciembre se hizo cargo del equipo en una situación difícil con el objetivo de lograr la permanencia y, tras mucho sufrimiento, lo consiguió el pasado domingo. Nunca ha ocultado sus ganas de continuar, aunque la marcha de Emilio Sosa, que este miércoles ha anunciado que no sigue en la dirección deportiva, abre algunos interrogantes en el conjunto rojiblanco, que primero deberá cubrir esa parcela.

Más claro aparece el panorama en el Montijo. Marrero tiene contrato y seguirá. Lo adelantó a este diario su presidente, Emilio Blanco. Tras ser uno de los equipos revelación en su temporada de estreno en Segunda RFEF y quedarse a las puertas de la fase de ascenso, los rojinegros ya trabajan en el proyecto de la próxima temporada.

También lo hace, desde la máxima discreción, el Diocesano, donde Adolfo Senso seguirá siendo el principal baluarte deportivo (entrenador y directo deportivo). Los colegiales terminaron la competición hace ya más de un mes en el que no ha habido movimientos públicos.