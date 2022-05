Rai confirma su marcha de Coria

Rai confirmó este viernes su despedida del Coria, dijo que su idea entrenar fuera de la región, aseguró que tiene ofertas y reconoció haberse reunido con el Cacereño, sin concretarse nada.

«Siempre será bienvenido a su casa», le había dicho el director deportivo del Coria, Jesús Manibardo, a Raimundo Rosa, ‘Rai’, en el día de su despedida del club en el que ha firmado una excelente trayectoria en las últimas tres temporadas y escrito «las páginas más bonitas de la historia del club».

Rai abundó. «Fue una decisión muy difícil. Llevo tres años aquí, en los cuales me he sentido desde el primer día como en casa. He disfrutado y sufrido muchísimo, pero los considero como una familia La decisión ha sido muy meditada, lo he valorado mucho y me ha costado bastante, pero creía que era lo más acertado para mí intentar buscar nuevo retos».

El técnico de Torreorgaz, flanqueado por el presidente, Aurelio Gutiérrez y el propio Manibardo, explicó que ha apostado por ser entrenador. «Para seguir pasos hacia adelante, era necesario terminar aquí esta etapa, este ciclo, que ha sido impresionante en todos los sentidos».

Cariño general

Agradecido al presidente «y su familia, que sé del cariño que nos tenemos, a todos los directivos, con los que tengo muy buena sintonía, a los jugadores, al cuerpo técnico en los buenos y malos momentos, y a la afición, que se ha portado conmigo de diez. Me ha exigido cuando tenía que hacerlo, nos ha dado cariño y ánimo», abundó el técnico, antes de calificar estos tres años de «increíbles».

«He ayudado a dar un pasito más como club», se congratuló el cacereño, que resaltó que había «disfrutado muchísimo». Al mismo tiempo, deseó al Coria en su conjunto «todo lo mejor, de corazón», repitió en varias ocasiones durante su despedida. «Aquí van a tener un coriano más», expresó, antes de decir qu e «estoy convencido de que no es un adiós, sino un hasta luego porque estoy convencido de que en mi cabeza está el volver en un futuro». comentó.

Mientras tanto, el presidente celeste agradeció el trabajo de su ya exentrenador «por todo lo conseguido para el club porque han sido los más gloriosos para el club. Lo ha conseguido él y estamos orgullosísimos de todo su trabajo». Del mismo modo, apuntó que espera que Rai «consiga todos sus objetivos que se haya marcado y que sepa que en Coria siempre tendrá su casa y espero que vuelva», concretó antes de fundirse en un abrazo con él.

Cuestionado sobre si la decisión la tenía tomada hacía mucho, aseguró que «la llevo meditando tiempo, pero al presidente y a la directiva... yo me centro en trabajar e intentar conseguir los objetivos», dijo, reconociendo que había tenido «alguna oferta».

«Mi idea es intentar seguir creciendo e intentar salir fuera de la región. No tengo cerrado nada con nadie, con total sinceridad», manifestó.

«Es un fin de ciclo, una etapa increíble de tres años en los que he aprendido muchísimo de todos los que componen el club en todos los sentidos. Ellos saben que soy una persona muy cercana, desde el presidente hasta el jardinero», expresó.

Sobre la posibilidad de marcharse al Cacereño, reconoció que había tenido contactos, pero que no habían fructificado porque había apuntado a sus interlocutores que su idea era irse fuera de la región. «El fútbol son rumores. Sí que es verdad que he tenido una reunión con ellos, pero no tengo nada cerrado con nadie y mi idea es seguir creciendo como entrenador», dijo.

Del mismo modo, expuso su idea de llevar con él al cuerpo técnico a su nuevo destino, que puede concretarse en unos días.