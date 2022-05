La plaza del Extremadura UD será ofrecida en la región

El Extremadura Unión Deportiva no competirá en Segunda RFEF. Eso es una realidad absoluta después de que el club entrara en proceso de liquidación como paso previo a su desaparición total. Sin embargo, de momento tiene reservado su derecho a competir en la categoría y eso es algo que puede venderse en el comentado proceso de venta de la unidad productiva. El único que se ha interesado por esta unidad productiva es el recién creado CD Extremadura 1924 de la mano de Daniel Tafur. Pero comprar la unidad productiva no es sencillo. Para empezar, supone un importante desembolso económico. Se habla de cerca de 750.000 euros. Y en segundo lugar, no garantiza que pueda competir con normalidad, ya que la Federación Española quiere evitar un caso como el del Córdoba. La justicia podría amparar al CD Extremadura en caso de comprar la unidad productiva, pero Tafur quiere empezar con buenas relaciones con la Federación y no meter la pata de primeras.

Así es el escudo y las camisetas del CD Extremadura 1924 de Tafur Así las cosas, es probable que esa plaza finalmente se la quede la RFEF y pueda ofertarla a otros equipos. En ese caso, es la propia Federación Española la que presenta una serie de criterios para poder acceder a dicha plaza. El último precedente conocido es el caso del Reus Deportivo, cuya plaza se terminó quedando el Andorra de Gerard Piqué. Tirando de precedentes, la Federación suele ofrecer la plaza primeramente a la delegación territorial de dónde procede la vacante. Extremadura, por tanto, tendrá prioridad. Sin embargo, el precio puede ser alto, ya que suele estar baremado por la cantidad de deudas que el club liquidado dejó pendiente con jugadores y Federación. El CF Extremadura, cien años de historia que podrían despertar En caso de ofrecer la plaza, Moralo y Llerenenense tendrían esa prioridad, pero difícilmente podrían acceder por dinero a la misma. Si el CD Extremadura quisiera acceder a la plaza, debería hacerlo a través de otro club que ya estuviera en competición y asociarse con él. El tiempo apremia para ello. Si en Extremadura no hubiera interesado, la Federación abriría la plaza a otras autonómicas.