El Cáceres, a incendiar el Multiusos

En el Cáceres Patrimonio de la Humanidad hay fe en, como mínimo, forzar el cuarto partido ante el Força Lleida, al que recibe este viernes (21.00 horas) en la reanudación de la serie de ‘playoffs’ de la LEB Oro. Después de perder las dos citas del pasado fin de semana en el Barris Nord, los verdinegros creen que todo será distinto con el público a favor. Aunque midiendo el tono de las declaraciones al milímetro, la intención es generar un ambiente lo más caldeado posible, como el que se produjo en Lleida viernes y domingo.

La primera medida del club será recuperar las gradas supletorias que se sitúan detrás de los banquillos, que llevaban más de dos años sin desplegarse. Con esto se quiere que los jugadores locales noten el aliento en positivo de sus seguidores, mientras que los visitantes se sientan como mínimo tan intimidados como los del Cáceres en el inicio de la serie, aunque siempre con deportividad. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico aseguran que muy pocas veces en sus carreras han recibido tantos improperios como en el pabellón ilerdense.

Devin Schmidt se convirtió en el centro de las iras locales y él tampoco eludió el conflicto. Hasta hay un vídeo en el que el escolta norteamericano hace una peineta a la grada cuando se retira a los vestuarios.

Más allá de ello, incluso cuando el marcador en el segundo partido estaba totalmente decantado la presión, más o menos educada, no descendió. El Cáceres dice que a nivel de club el trato de su oponente fue más que correcto, pero en lo que se refiere a los aficionados se estima que se sobrepasaron varias líneas. Tampoco la relación entre los entrenadores, Roberto Blanco y Gerard Encuentra, vive momento de fluidez. Al técnico del Cáceres le desagradaron las declaraciones de su homólogo en las que decía que los extremeños «juegan al límite» y que «buscan descentrar a Michael Carrera».

LAS ENTRADAS

Volverse con 2-0 de Lleida ha supuesto que la venta de entradas no pueda ir tan bien como si el parcial fuese ahora 1-1. El club recuerda que este jueves es el último día para hacerse en su sede con el ‘pack’ de las dos entradas --una segura y otra hipotética-- de los partidos de este fin de semana al precio de 10 euros para abonados y 25 para los que no lo sean. El viernes ya no serán válidos los carnets de socios, que serán tratados en taquilla como quienes no lo sean (20 euros adultos, 15 reducido y 10 infantil).