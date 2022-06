El Cáceres se la juega sin red

Sonriente como siempre. Incluso más. Y con la camiseta conmemorativa del playoff. La misma que este viernes debe teñir de verde la grada del pabellón Multiusos. Así se presentó Roberto Blanco en la sala de prensa para hablar del Cáceres-Lleida (21.00 horas), tercer partido de los cuartos de final de la fase de ascenso, un duelo a algo o a nada para los verdinegros, obligados a ganar si quieren alargar la serie al menos hasta el domingo, cuando se disputaría el cuarto encuentro, también en el pabellón cacereño.

Sonriente y con un mensaje. O dos. Primero, disfrutar; segundo, rebajar la tensión con la que la eliminatoria llega a Cáceres después de lo vivido en el Barris Nord de Lleida, especialmente en el segundo partido. «Lo más importante es que nuestra afición disfrute del partido, es vital. Tienen que apretar desde la educación, esto es un espectáculo», apuntó, volviendo a repetir en varias ocasiones más la palabra disfrutar.

Y disfrutar, dice, porque el playoff vuelve al Multiusos seis años después de un Cáceres-Melilla con el que los verdinegros cerraron la temporada 2015-2016. «Estamos en la semana con la que hemos soñado tanto tiempo, en la semana de los playoffs en Cáceres, la semana para disfrutar de un partido como este en nuestra casa. Es una semana de fiesta, de celebración, de disfrutar [una vez más] de algo conseguido con mucho esfuerzo y trabajo durante toda la temporada y de recoger los frutos con un ambiente excepcional en el Multiusos».

Mejorar en defensa

Alargar la serie más allá del partido de este viernes pasa obligatoriamente por mejorar las prestaciones defensivas. 87 y 98 puntos son los que ha encajado el Cáceres en los dos partidos disputados en Lleida, cifras por encima de la media de la temporada (79,5). Ganar al cuadro ilerdense, además de una necesidad, se ha convertido en todo un reto después de cuatro derrotas seguidas, dos de liga y otras dos en el playoff. «Nuestro reto pasa por hacer un trabajo defensivo que no lo estamos haciendo especialmente bien en el último mes. Sí hemos mejorado muchísimo en ataque en líneas generales. Pero hay que mejorar esa defensa que nos ha llevado en muchos momentos de la temporada a llegar hasta donde estamos hoy».

Pero mejorar en defensa solo no bastará. El equipo debe agarrarse mentalmente al partido, no dejarse ir. Y Blanco está seguro de que los jugadores saben lo que tienen que hacer, «tanto táctica como mentalmente. Nos hemos ido del partido por muchos motivos en varias fases de los dos encuentros. El equipo sabe que no se puede ahogar en discusiones completamente estériles con los rivales, con los árbitros, con el público, porque lo que hace es perjudicar tu juego. Y no saca lo mejor de ti. Te dispersa cuando lo que tienes que estar es centrado».

Controlar a los bases del Lleida será otra de las tareas clave. Juan Marcos y Thomas Schreiner han hecho mucho daño al Cáceres, que tiene a sus jugadores bajitos entre algodones. «El esfuerzo que están haciendo Jorge [Sanz] y Mateo [Díaz] es digno de alabar. No somos conscientes de lo que estos chavales están haciendo y probablemente sea culpa mía por no decir que Mateo prácticamente no entrena y que a Jorge le está costando correr de campo a campo. Es complicado, pero estoy seguro que el que se ponga delante lo va a intentar al cien por cien», zanjó el preparador placentino.

Volvió a defender Blanco a su equipo, al que desde Lleida se tachó de equipo violento. «Esto es un deporte de contacto, pero nada de equipo duro». Y recordó que al final del segundo partido Carlos Toledo salió sangrando por la nariz --«creíamos que la tenía rota»--, que Mateo Díaz también sangraba y que «Roma tiene tiene puntos en la cara. Pero esto es fruto del baloncesto. No podemos tachar a un equipo de violento por jugar con contacto».

El factor público

El factor grada estará en esta ocasión a favor del Cáceres. En Lleida la afición local ha apretado. Y mucho. Sobre todo en el segundo partido. Varios jugadores y cuerpo técnico aseguran que muy pocas veces en sus carreras han recibido tantos improperios como en el Barris Nord. Sin llegar a ese punto, el cuadro verdinegro quiere que la afición sea un jugador más y que tiña de verde las gradas. Todo, enfatiza Blanco, desde el máximo respeto. Y además, añade, con un único objetivo: «Disfrutar».