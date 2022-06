La Cruz/San José, un desafío sin presión

«Nuestro objetivo no era subir, nuestra meta era clasificarnos para disfrutar ahora de este ‘playoff’. Tenemos presión cero, pero queremos ganar». Lo dice Abel Carretero, entrenador de La Cruz Villanovense /San José, club extremeño de la Segunda de fútbol sala que este sábado juega en el Pazo Paco Paz de Ourense, ante el Cidade de As Burgas, la primera eliminatoria por el ascenso a Primera.

Será la segunda vez que La Cruz pelee por subir a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. «Sabemos que es muy difícil, que hay que pasar tres eliminatorias, pero el nivel es una incógnita. Ellas han quedado segundas y tienen el factor cancha, pero tenemos que ir a competir y yo creo que tenemos posibilidades de ganar, por qué no», agrega el preparador.

La disponibilidad es la mejor en la coyuntura. «Las chicas están muy motivadas. Ya el otro día, tras el último partido en Alcantarilla, estaban hablando de ello. Y en nuestro grupo de watshaap desde muy temprano transmiten una gran ilusión», asegura Carretero, no menos motivado que ellas en su conversación con este diario mientras trabaja en su ocupación profesional.

Sin presión

«Hay que tener la mentalidad de que si suena la flauta lo podemos conseguir, presión ni una. Si sales y disfrutas, mejor», afirma. «Ellas meten bastante público en los partidos, bajaron de Primera la temporada pasada y su objetivo es volver arriba. A nosotros nos gusta jugar con público, a favor o en contra. Evidentemente es un equipo con experiencia, de un nivel muy alto, que mantuvieron a un par de veteranas, una de ellas internacional, y han incorporado a mucha gente joven», dice, para añadir después que el grupo en el que han jugado las extremeñas «ha sido muy competido hasta el final», no así el de las gallegas. «Por eso su nivel, realmente, es una incógnita».

Viajarán el mismo día con las once jugadoras disponibles. Ana Flores, referencia del equipo, es la única baja por lesión, pero estará con la expedición, desde luego.

De ocho equipos que pelearán por subir, finalmente serán tres las que asciendan. «Nosotros tenemos el peor coeficiente de todos, pero eso no me preocupa, en absoluto. Ya les he repetido a las jugadoras que todos los partidos empiezan 0-0», asegura.

Viajarán el mismo día, pero harán noche en Ourense, algo que no suele ser normal. Y lo harán desde la más absoluta humildad en furgoneta, la misma que les lleva y les trae el mismo día a enclaves tan lejanos como Murcia.