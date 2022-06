Manolo Hoyas, un proyecto de corazón para la UPP

Es imposible no sentir cómo se escurre entre sus palabras una mezcla de emoción, sentimiento y satisfacción por verse en un lugar que, más que un trabajo, pudiera ser para él todo un privilegio. A sus 51 años, después de haber saboreado el fútbol en su ciudad, con su gente y de morder la manzana de los banquillos, Manolo Hoyas afronta uno de los retos más ilusionantes de su carrera: ser entrenador de la Unión Polideportiva Plasencia.

Lo hace en un momento donde, por encima de todo, la capital del Jerte necesita despertar a su comunidad futbolera. De las llamadas grandes ciudades de Extremadura, es la que más apagada tiene la llama del fútbol desde hace muchos años. Han amagado inversores y se han diluido proyectos para revivir esa pasión que allá por los 90 era habitual cada domingo. Quizá, el presente no tiene por delante un proyecto de talonario, pero con Manolo en el banquillo no va a faltar el hambre y la pasión.

✍🏻 | Manolo Hoyas vuelve a casa para hacerse cargo de las riendas del equipo la próxima temporada 2022/23.



Historia viva de nuestro club, llega con ambición y unas ganas enormes de trabajar para ilusionar a nuestra Afición.



🤝🏻 ¡Bienvenido de nuevo a tu casa, @MANUELHOYAS! pic.twitter.com/p34lCAiXD7 — U.P.Plasencia (@UPPlasencia_) 27 de mayo de 2022

«Uno de mis grandes objetivos, como el del club, pasa por recuperar la masa social de esa gente que antes iba al fútbol y ahora no va en Plasencia. Necesitamos recuperar eso por encima de todo», reconoce Hoyas. Tiene claro que, en su primer reto en el banquillo de Tercera RFEF, Manolo no va a ponerse objetivos. «Quizá me falte experiencia como entrenador, pero como futbolista viví muchas cosas y una de las que aprendí era a no ponernos objetivos a largo plazo porque te obsesionas y muchos no se acaban cumpliendo. El primer objetivo será hacer un equipo que compita. Y el siguiente llegar bien al primer partido de liga. A partir de ahí, nos iremos poniendo objetivos semana a semana».

Debut en Tercera RFEF

Será el estreno de Manolo Hoyas en Tercera después de haberse contagiado por los banquillos. Fue jugador de la UP Plasencia durante varios años y compartió filas en la cantera del Deportivo de la Coruña con su hermano Mariano, antes de que éste se lanzara al fútbol más profesional. Cuando se retiró, estuvo lejos de los campos por motivos laborales, pero cuando regresó a Plasencia se metió rápido en equipos de la cantera. Ha dirigido al juvenil varios años y la pasada temporada tuvo su primera incursión en senior dirigiendo al Chinato en Primera Extremeña. Antes de dar el ok al club de sus amores, Manolo pidió tiempo para reunir un buen equipo de trabajo. Uno de sus hombres de confianza es Pedro Gilarte, más sangre placentina para el proyecto. Les acompañan Miguel Ángel, José Manuel y Álvaro.

A Manolo Hoyas no le gusta que lo encasillen en un estilo de fútbol. «Siempre parto de la idea que hay más posibilidades de ganar jugando bien que jugando mal, pero también soy consciente de que puede pasar lo contrario. Para mí lo importante es saber adaptar los estilos y combinarlos. Mi modelo de juego es alternar fases de combinación con otras de fútbol directo. Pero desde luego, si hay una característica que prima es la velocidad. Me encanta que mis equipos tengan mucha velocidad porque lo considero algo fundamental en el fútbol actual».

Sobre el mercado y las posibilidades de confeccionar un buen equipo, «lo primero que estamos haciendo es ponernos en contacto con los futbolistas de la actual plantilla porque tenemos intención de renovar a muchos. También estamos tanteando el mercado y veremos qué puestos reforzar. Quizá apostemos por una plantilla algo más corta, pero más competitiva».

Tiene claro que Plasencia tiene mimbres para despertar en el fútbol. «Hay un sinfín de escuelas deportivas, pero creo que el error es que haya varios equipos de fútbol. Está bien tener escuelas, pero que hubiera un club senior potente para que luego las escuelas nutrieran a ese equipo. Esa es la clave para poder tener un fútbol fuerte en Plasencia en el futuro». Palabra de entrenador de la casa. Proyecto de corazón.