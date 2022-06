El Mérida quiere aprovechar la euforia y dinámica del ascenso

Acabó la temporada futbolística y llega el momento en el que más se trabaja en los despachos de los clubes, sobre todo cuando eres un recién ascendido y aterrizas en una categoría prácticamente nueva, con solo una temporada de vida y sin conocer todavía los rivales a los que te vas a enfrentar. Este es el caso del Mérida, en cuyas oficinas, lo que tienen muy claro es que quieren aprovechar la euforia del ascenso para conseguir enganchar todavía más a la ciudad con el equipo.

De hecho, en los próximos días se van a empezar a anunciar los primeros nombres por líneas de actuación en el seno del club: empezando por la dirección técnica, que salvo cambio de rumbo liderará David Rocha, siguiendo por el entrenador y el cuerpo técnico, y terminando por el capítulo de renovaciones y fichajes de jugadores.

Mención aparte merece la decisión final del presidente, Paco Puertas. Con la llegada de Mark Heffernan a la propiedad, llegaron al acuerdo de que Puertas acabaría la temporada y a partir de ahí se volverían a sentar para ver qué decisión tomaba. De momento, no ha trascendido nada al respecto.

Con respecto a la dirección deportiva, tras la salida del club de Ander Garitano después del pasado mercado de invierno, han sido David Rocha (después de que este colgara las botas el pasado enero) y Luismi Patiño quienes han comandado esta parcela.

Se sabe que Heffernan quiere imponer una metodología de trabajo en la que el análisis del Big Data sea una de las claves para tomar decisiones en este apartado, por lo que habrá que esperar si en la dirección técnica no aparece algún actor más, aparte de la figura del entrenador y su cuerpo técnico, cuya gran actuación en la segunda vuelta merece, no solo la renovación, si no también, tener peso en las decisiones a la hora de conformar la plantilla.

Hay que destacar que Juanma Barrero tenía firmado por contrato su renovación de manera automática si se conseguía el ascenso. Sin embargo, en esta semana hay prevista una reunión para corroborar dicha continuidad. Es evidente que no habrá problema ninguno después d que el técnico liderara al grupo al éxito.

Los jugadores

En el capítulo de renovaciones, la única que se ha hecho pública es la de Bonaque por dos temporadas, pero la intención del club es la de mantener el bloque del equipo que ha conseguido el ascenso.

Futbolistas como Artiles, Mario Robles, Javi Montoya o Lolo Plá fueron los más coreados por la aficiónen la Plaza de España durante la celebración del ascenso y se espera que la columna vertebral del equipo pueda mantenerse, pues se considera que atesoran calidad para el proyecto de la próxima campaña y cuentan con el cariño de los seguidores.

Los nombres de Fran Viñuela (Villanovense), Kamal (Cacereño) y Busi (Navalcarnero) son los primeros que se han asociado al equipo romano y podrían ser los primeros en anunciarse públicamente si no hay cambio de rumbo en las próximas horas.

Por otro lado, la campaña de abonados también va a salir en breve plazo de tiempo, pues los precios ya están decididos, lo único que lo está retrasando es la circunstancia de que con el cambio de asientos que hubo en el estadio durante esta temporada, el programa que los asigna tiene que actualizarse y es lo que está provocando el retraso, pero se espera que en pocos días pueda realizarse el lanzamiento.