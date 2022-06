Rai Rosa se une a la lista de candidatos para dirigir al Villanovense

La del nuevo técnico del Villanovense para la próxima temporada es la gran incógnita para muchos de sus aficionados, que esperan ansiosos noticias sobre el nuevo proyecto del club en Segunda RFEF. Tras el nombre de Juan García, con el que el propio Pepe Cuevas reconoció tener contactos, ahora aparece el de Rai Rosa, ex del Coria, como futurible al banquillo serón. Y es que la gran temporada que ha cuajado el entrenador cacereño al frente del club cauriense no ha pasado desapercibida para nadie. Y el Villanovense, que está inmerso en la confección de su próximo proyecto, no es ajeno a su buen rendimiento. De hecho, Cuevas también reconoció en declaraciones a este periódico que la de Juan García no era la única opción que manejaba para el banquillo. En el caso del técnico pacense todavía no hay un acuerdo entre las partes y el club maneja más opciones por si la del ex de Don Benito y Mérida no llega a puerto.

Sin contactos todavía Si bien, y aunque Rai Rosa es del gusto del director deportivo, todavía no ha recibido llamada alguna del club serón, según confiesa el técnico al ser consultado por este diario. Aún así, el nombre de Rai Rosa ha caído de pie entre la afición serona, que vería con muy buenos ojos su incorporación. Su estilo de juego, unido a un carácter exigente y ganador, son los ingredientes que quiere volver a ver la parroquia del Municipal la próxima temporada. Mientras tanto Pepe Cuevas continúa trabajando sin demasiada prisa en determinar cuál es la mejor opción para el banquillo del Villanovense, sobre todo después de que la pasada temporada la apuesta de Juanma Pavón no acabara de la mejor manera al tener que ser destituido a falta de varios meses para el final del campeonato. Por ello, el director deportivo villanovense no quiere dar pasos en falso y prefiere estudiar a fondo cada una de las opciones que maneja para dirigir al equipo la próxima campaña, en la que el club de Villanueva de la Serena volverá a intentar entrar en la pelea de los puestos altos de la clasificación con un equipo competitivo en la categoría.