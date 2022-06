El Cáceres se resiste

Habrá cuarto partido, este domingo (20.00 horas). El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se resistió a la eliminación y lo hizo de la mejor manera posible: borrando de la pista a un ICG Força Lleida por primera vez en toda la temporada después de cuatro veces chocándose con su rocoso estilo (86-71). Por encima del resultado, fue una noche de esas que hacen amar el baloncesto.

A este equipo hay que dispararle varias veces en la cabeza para poder matarle de verdad. Cuando consigue estar enchufado y generar un partido a su medida, con intensidad, con ‘barro’ del bueno, no hay quien lo pare. Y si al cóctel se le une una dosis de su eterna arma mágica, se crea una maravilla. Los unánimes gritos finales desde la grada, con el mítico «sí se puede» bien rotundo, expresan bien el clima con el que puede afrontarse lo que está por venir. Aunque sea citando a un poeta catalán, Miquel Martí i Pol, todo está por hacer y todo es posible.

Salió el Cáceres con una bayoneta y sangre en el ojo, consciente de que era la única manera de hacerlo. Es lo que tiene sentirse al borde del precipicio o, simplemente, no querer la temporada con un inmerecido sinsabor (9-2, min. 3).

Toledo, titular

A Lleida le costó leerlo, y eso que podía esperarse. Roberto Blanco había sorprendido con la titularidad de Carlos Toledo, introduciendo todo el físico posible a ese pulso inicial al que no le perdía la cara (17-8, min. 7). Michael Carrera, llegado a Cáceres pocas horas antes del partido por el reciente parto de su mujer, era la única opción ofensiva de los visitantes (10 de sus primeros 13 puntos), pero con eso no les llegaba. Thomas Schreiner no era el cerebro dominante de los dos primeros partidos de la serie.

Enorme defensa y rápidos contraataques pusieron un tanteo esperanzador al final del primer cuarto (25-15), pero estaba claro que no iba a ser tan sencillo. De repente, la ofensiva verdinegra se atascó, lo que se tradujo en un 29-25 que sirvió a modo de despertador. Otra batalla que estaban ganando los locales era el reparto de las faltas: Badji hizo la tercera y eso lo notó el Lleida, que con Carrera de ‘5’ sufrió ante el motivadísimo Mbala. Tras tres triples seguidos la situación volvió al punto de partida (35-25, min. 16). Esa diferencia se estabilizó en el intermedio (45-33).

Sentenciado

Había miedo (justificado) al arranque del tercer cuarto, a menudo malo de los cacereños. Y algunos fantasmas sobrevolaron el Multiusos (47-41, min. 23). Apareció entonces Manu Rodríguez con un sedosa muñeca para poner la tranquilidad necesaria. Por el contrario, Lleida perdía paulatinamente los papeles y Badji y Carrera hacían la cuarta personal antes de terminar el periodo. Todo seguía bien encaminado (62-52), con la sensación de que el Cáceres tenía el partido en la cabeza y la seguridad de que, cuando le entra el tiro exterior y se siente a gusto llevando la defensa a lo extremo, es incontenible.

A la fiesta que estaba ya montadísima faltaba todavía un invitado habitual, de los que las animan todas con su maravillosa desmesura, pero que esta vez estaba teniendo un papel secundario: Devin Schmidt. Sus tres triples en los tres primeros minutos del último cuarto parecieron romper definitivamente el choque (72-57, min. 33).

Aquello fue ya un desfase, de verdad. Gerard Encuentra puso como último recurso a Carrera en pista, pero lo que recibió fue, aparte de decibelios en cantidades industriales, un parcial de 7-0. Definitivamente, es el siempre imprescindible villano de este tipo de películas.

Ya había que pensar en el domingo forma irreversible. Entre ‘olés’ del público, hasta hubo opción a que pisase la pista el junior Lassena Fofana. El recital era clamoroso, pero el cuarto partido ya ha empezado. A un equipazo como Lleida solo se le puede ganar otra vez jugando de esta misma manera. Si se logra, que luego sea Barris Nord el que dicte si este Cáceres puede sentirse legitimado para hacer más historia.