Josemaría y Sánchez retienen el título de campeonas del Marbella Master

Les costó lidiar a Paula Josemaría y Ariana Sánchez con Verónica Virseda y Bárbara las Heras en la antigua plaza de toros de Puerto Banús, pero al final extremeña y catalana retuvieron un Marbella Master al que el año pasado ya le pusieron su nombre.

Con el ranking en la mano, la final de Marbella parecía muy desigual. Se enfrentaban las parejas número 2 y 11. Pero el ranking no juega y Virseda y Las Heras se lo pusieron muy difícil a Paula y Ari, que al final cantaron el que es su segundo título del año tras el de Vigo, y se apuntaron el primer master de la temporada, que les permite además recortar un buen número de puntos a las número uno, eliminadas en octavos de final.

El partido necesitó de tres sets (4-6, 6-3 y 6-3) y más de dos horas y media para desvelar el nombre de las ganadoras. Fue un duelo de paciencia. Paula y Ari la tienen, juegan a eso en más de una ocasión, pero sus rivales eran unas maestras en esa parte del juego y las pusieron a prueba una y otra vez.

Con Ari Sánchez a un nivel muy por debajo de lo que acostumbre, el peso del juego recayó sobre la moralejana, que no rehuyó la responsabilidad. Ofreció golpes magníficos, cambios de ritmo, dejadas, salidas por tres… Pero también cometió muchos errores no forzados. Es lo que tiene arriesgar.

De entrada, no les fue bien. Aparecieron los primeros errores no forzados (cometieron 29 en el partido, casi la mitad, 14, en el primer set) y el juego inaugural acabó en break y en la bolsa de Virseda y Las Heras. Sin miedo, en el siguiente lo recuperaron (1-1) y continuó el partido con puntos largos y cada dupla quedándose su servicio hasta el séptimo juego, cuando las aspirantes volvieron a quebrar el saque de las número 2 (3-4). Fue suficiente para llevarse el primer set (4-6).

Las caras de Josemaría y Sánchez eran de preocupación. No encontraban huecos por los que hacer daño. No sabían cómo doblegar a sus rivales. De entrada en el segundo set parecía que sí. Un 3-0 de salida parecía despejar el camino. Pero Virseda y Las Heras se asentaron y recuperaron todo lo perdido (3-3). El cielo se nublaba para la extremeña y la catalana (metafóricamente, porque el sol jugó un papel importante en esta cita outdoor). Pero retener el servicio y un nuevo break a su favor (5-3) aplacó el ímpetu del otro lado de la pista, que cedió el último juego de la mangan en blanco (6-3).

Habría tercer set, lo que agradecían desde la grada. De nuevo comenzaron quebrando Paula y Ari y, a continuación, apuntándose su servicio (2-0). Y de nuevo Virseda y Las Heras pusieron los puntos sobre las íes (2-2). El mensaje era claro: no se iban a rendir, no iban a regalar nada. Los siguientes tres juegos fueron un intercambio de break (3-4) hasta que las número 2 retuvieron el suyo (3-5). Ahora sí parecía ya hecho y en el último juego la oposición de la dupla 11 no alcanzó los decibelios que había tenido en los anteriores.

Josemaría y Sánchez se apuntan así su segundo torneo del año (Marbella y Vigo), al que deben sumar otras tres finales. Pero no hay descanso, ya están en juego las previas del Viena Padel Open, donde extremeña y catalana se estrenan el jueves. Será un mes intenso que tendrá otras dos pruebas más, el Human French Padel Open en Toulouse y el Valladolid Master.