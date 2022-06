El Cáceres divisa Lleida sin presión

"Solamente decir que si seguimos así podemos hacer cualquier cosa». Lo decía el pívot Julen Olaizola minutos después de que el Cáceres Patrimonio consiguiera empatar el ‘playoff’ ante el Força Lleida (79-73). Con el duelo decisivo en el horizonte del viernes en el Barris Nord (21.00) la eliminatoria de cuartos está muy viva. E incluso con la temperatura muy subida después de las declaraciones del entrenador del equipo catalán, Gerard Encuentra, que apuntó: «que nadie me dé lecciones de deportividad porque nos hemos dedicado a calentar la serie y al final pasan estas cosas», en clara referencia a su colega, el técnico extremeño Roberto Blanco.

El placentino no entró en conflicto dialéctico y se remitió a decir que «es su opinión» cuando se le cuestionó sobre otra de las quejas de Encuentra, centrada en el arbitraje. «Les di la enhorabuena cuando ganaron los dos primeros partidos y si él opina que aquí hemos sido beneficiados por el arbitraje… es su opinión. Nosotros nos hemos merecido la victoria, nadie nos ha regalado nada. Nos llevamos el triunfo ante un público que nos ha llevado en volandas». El técnico del Lleida había apuntado minutos antes: «me voy muy enfadado con el trato recibido y con los árbitros, que creo que sí han influido».

Un muy feliz Blanco abundó: «hoy no solamente hemos ganado un partido, o no hemos ganado dos, hoy hemos generado ilusión en el baloncesto en Cáceres y hemos generado alegría y felicidad. Y eso está por encima del dinero, de acciones puntuales, de cuestiones que no vienen al caso. Ver el Multiusos como lo hemos visto y las muestras de cariño hacia nosotros vale mucho más que todo el dinero del mundo».

Sin canastas

Cuestionado por las quejas de Encuentra por los insultos, Blanco habló que la afición había estado «excepcional. Intento preocuparme de lo que puedo controlar. He visto un público en pie, animando, metiendo presión, pero como hace el público en todos sitios, como hemos recibido nosotros en el Barris Nord». Y especificó:«ninguno de los que estaban fuera han metido una canasta. Nuestro público es muy animoso, disfruta mucho con su equipo, tiene una identidad propia. Siempre pasa alguna pequeña cosa, pero nada fuera de lo normal», dijo.

El entrenador del Cáceres profundizó. «Por lo menos hemos empatado. Estoy muy contento por la victoria y por el esfuerzo tan grande que ha hecho el equipo, que ha sabido sobreponerse a situaciones muy complicadas. No puedo más que estar feliz y orgulloso. Vamos a ir a Lleida sin ningún tipo de presión y a esperar que sigamos teniendo este nivel tan competitivo».

Su lectura del partido también incluyó aspectos negativos. «Hemos empezado realmente blandos, como si fuese una continuación del final del otro partido. Ellos han hecho una puesta en escena excepcional y nos ha costado. Cometimos errores de bulto, pero al final el equipo siempre trabaja duro. Hemos empezado a defender, las defensas se han impuesto a los ataques y hemos tenido nuestro momento».

«Nos espera un rival entiendo que muy herido, pero con mucha ilusión y ganas de volver al Barris, que estoy seguro que nos va a recibir muy bien», ironizó.

En la plantilla del Cáceres también mandan estímulos en positivo. «Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos hacerlo. Llegar hasta aquí no sirve de nada si no vamos a Lleida a intentarlo. Con eso es suficiente», reflexionó Julen Olaizola. Curtido en mil batallas, incluso en la ACB, el mensaje del pívot vasco es unívoco: «entrenamos para estos momentos. Están siendo unos partidos muy bonitos de jugar, con mucha tensión, con muchas ganas... no necesitamos más que eso», explicó.

La ausencia de presión será una de las posibles bazas. «Pase lo que pase, estaremos muy felices. Ahí abajo decíamos que ya hemos hecho todo lo que podemos hacer hasta el día de hoy:llevar la serie al quinto, tener esta gente, este público, generar estas ilusión. A Lleida no vamos a ir de paseo, pero si hay algún favorito son ellos. Se ha visto durante la temporada. En las eliminatorias el factor cancha pesa, y mucho, pero tenemos que jugar sin complejos. Nos vamos a encontrar un ambiente de ‘playoff’, bonito... estoy deseando ir a jugar y disfrutar. So mis primeros ‘playoff’ como primer entrenador y los estoy disfrutando como nunca».

Mientras, en el Cáceres se gestiona fletar un autobús para que sus aficionados viajen a Lleida.