"Ante el Lleida hay que jugar alegre, sin excesiva tensión"

Para Eduardo Pascual Arcas (Bilbao, 5-6-1971) hablar de eliminatorias decisivas en baloncesto es estar en su particular ‘salsa’, esa que tanto dice que le divierte. El director general deportivo del Cáceres Patrimonio desdramatiza el quinto partido de la serie en Lleida del próximo viernes.

Desde su perspectiva y experiencia en diferentes categorías ¿Cómo ve el partido del viernes en Lleida? ¿Es factible ganar?

Evidentemente sí. Vamos con toda la ilusión y deseo para ganar. Para eso hemos forzado el quinto partido. Es un ‘playoff’ normal, con mucha lucha, mucha tensión. El ‘playoff’ es lo que hace al baloncesto diferente a otros deportes.

¿Le conviene al Cáceres la guerra psicológica de los entrenadores o ve algo normal en el baloncesto lo que está ocurriendo?

Cuando son partidos de alta tensión siempre intentas defender lo tuyo. Todo ha transcurrido según guión y creo que tampoco hay tanta guerra. Cada uno defiende lo suyo y ya está.

¿Cuál será la clave?

La clave será la concentración, un poco de acierto y estar un poco sosegados dentro de un partido de estas características. Hay que jugar alegre, tampoco tenemos que estar con excesiva tensión.

¿Puede ser que para el Cáceres lo mejor es que no tendrá presión de ganar?

Tampoco tiene presión el Lleida. Es un club que salió con parecidos objetivos al nuestro, a hacer una buena temporada, recuperar masa social y disfrutar. Ahora mismo estamos los dos a 40 minutos de la la ‘Final Four’, sin más.

¿Pero con considera al Força Lleida favorito?

No. Considero que para ellos también es un sueño entrar en una ‘final a cuatro’. Si queremos poner la etiqueta de favorito, por dar a alguna, es por ser local.

En el caso en el que se ganara, ¿cree que el Cáceres tendría opciones en la ‘Final Four’ o eso son ya palabras mayores?

Ahora mismo solamente me planteo el objetivo hasta el viernes a las once de la noche. Me da igual el rival, la ‘Final Four’, solamente me interesa Cáceres y poner el foco en el Lleida. Nada más.

¿Cómo le ha ido este primer año?

No sé si más o menos divertido, pero estoy disfrutando muchísimo en un proyecto que me entusiasma y que gracias a Dios hasta la fecha están saliendo las cosas muy bien, que eso siempre ayuda a que esté más contento.

¿Eso quiere decir que se va a quedar una temporada más?

Eso no significa nada. Significa que he vuelto a disfrutar por estar en un equipo deportivo, que es lo que siempre me da adrenalina y donde me gusta trabajar.

¿Se esperaba este año?

La LEB Oro siempre es una liga que da todos los años sorpresas. En este caso somos nosotros sobre los que se pone el foco. Si haces un trabajo serio, como el que creo que ha hecho el cuerpo técnico y un trabajo honrado como han hecho los jugadores cada día dándolo todo, pues pueden darte satisfacciones, como las que estamos viviendo ahora.

¿Usted cree, como el entrenador, Roberto Blanco, que el 2-2 fue algo más que una victoria, que es un caldo de cultivo para el futuro?

Estaba el campo sin regar, que le hemos puesto buenas semillas, que lo hemos regado bien y que ahora se empiezan a ver un poquito los frutos y las flores y eso nos anima a todos. Vamos a tener un estupendo jardín en el futuro.