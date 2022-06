Perera vuelve tras examinarse en el Mar Adriático

Cuando Antonio Perera Calderón salió de Novelda de Guadiana destino a Vitoria nadie pensaba que su camino hacia el fútbol profesional haría parada a orillas del Mar Adriático, donde este talento del fútbol extremeño ha tenido que forjarse para buscar ahora su gran oportunidad. El todavía jugador del Alavés (le quedan dos años de contrato) se acaba de despedir del NK Istra, su equipo en Croacia durante las dos últimas temporadas. Allí se marchó cedido tras dos años en el filial del Alavés y tres amagos por debutar con el primer equipo. De hecho, Perera estuvo en tres convocatorias del Alavés de Abelardo Fernández en Primera. Dos de ellas en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu. Pero no llegó a jugar. La vinculación del Alavés con el NK Istra le llevó cedido al equipo de la turística ciudad croata de Pula, donde Perera no sólo ha crecido como futbolista, “sino que me ha venido muy bien para forjarme como persona lejos de casa”.

A punto de cumplir los 25 años, Perera vuelve a Mendizorroza en una etapa nueva para el Alavés tras el reciente descenso a Segunda. “Lo he seguido con mucho sufrimiento, pero no ha podido ser. Hemos vivido al filo de la navaja durante mucho tiempo”, reconoce el extremeño que veía todos los partidos de su equipo desde su habitación en Croacia. En la Primera División croata ha disputado 30 partidos y en su segunda temporada ha sido uno de los mejores pivotes de la competición. Lo sabe el Alavés, que incluso ha recibido algún correo de interés de otros equipos, pero de momento Perera está citado para hacer la pretemporada con el equipo vitoriano. Y por qué no, poder asentarse en el fútbol español, que es lo que desea. “La verdad es que tengo ganas de volver y sentirme jugador de fútbol profesional en España. He crecido mucho en Croacia y creo que la experiencia va a ser determinante para mí. Pero ahora quiero probar en nuestra liga y me veo preparado para poder competir perfectamente en Segunda División”, apunta hambriento de fútbol el extremeño. En tierras croatas ha convivido con un cuerpo técnico español y con Gonzalo García de entrenador, “que me ha encantado porque tiene una idea muy parecida de fútbol a la mía. De ser valiente y de proponer fútbol”. También destaca lo importante que ha sido para él José Melli, el preparador físico. En Croacia ha coincidido con otro extremeño, Burgui, al que le desea lo mejor para recuperarse de su lesión de rodilla. Y en el Alavés coincidirá con Fernando Pacheco. O no, porque al de Puebla de Obando le sobran las ‘novias’. Lo que sí es seguro es que Perera vuelve a España y lo hace con una mochila cargada de batallas a orillas del Mar Adriático. Procedente de un fútbol de garra, consistente y de bombarderos. Dispuesto a demostrar en España que hay un hueco para él en la elite.