‘Apóstol’ del ‘Robertismo’ en Cataluña

Su nombre es Daniel García Pajares y nació en Plasencia en 1977, aunque Cataluña es su casa desde 2004. En Sant Cugat del Vallés ejerce como maestro de inglés. Su casa está en Tarrasa, donde se casó con Gema («una mujer maravillosa»), con quien tuvo a Laia, «una loca del baloncesto». El viernes estará en las gradas de Barris Nord apoyando a Roberto Blanco, amigo de la infancia, en el formidable desafío ante el Força Lleida. Ambos se conocieron gracias a las canastas en el Plasencia Ambroz, en edad cadete, y forjaron una amistad que ha perdurado hasta nuestros días. En el mismo grupo de gente están el gigantesco Jorge Bayán, Iván Grande, Alberto Gete, Jorge Carro y Pedro Blázquez. Todos echan de menos a Quique Martín, fallecido de repente hace un par de años. Aquello dejó muy tocado anímicamente al entrenador del Cáceres, que se obligó a centrarse en el trabajo para superarlo.

García está ilusionadísimo de cara al quinto partido y reencontrarse con un tipo con el que competía por los minutos en los entrenamientos. «Nos conocimos gracias al baloncesto y gracias al baloncesto hemos mantenido el contacto. La temporada pasada fuimos a ver el partido de Lleida y fue Roberto el que enganchó a Laia, que tiene 9 años. Hizo que conociese a los jugadores y le explicó muchas cosas. Se quedó emocionadísima con todo lo que pasó y desde entonces no lo ha dejado. Este verano, cuando volvamos unos días a Plasencia como siempre, ya la tengo apuntada al campus del Miralvalle», cuenta.

El ahora docente se define a sí mismo como «un jugador un escalón por debajo de Roberto. Yo era un alero más bien bajo, de 1,85, y él era un ‘killer’, que metía muchísimos puntos, aunque no tuvo suerte con las lesiones».

Éxodo y enseñanza

Él estudió Magisterio en Cáceres y cuando terminó escenificó una historia mil veces repetida:«Oposité, pero no encontraba trabajo estable y decidí venirme aquí.Tuve un hueco en un colegio concertado y me va bien». Después de casi 20 años, su acento suena catalán, pero su corazón sigue latiendo en clave muy extremeña, empezando por el partido del viernes. «Tengo bastantes esperanzas. Estos ‘lleidetans’ son guerreros, duros y se tiene que dar la tormenta perfecta para que consigamos ganarles. Entiendo que saldrán fuertes, apoyados por su gente, pero que se van a poner nerviosos si no consiguen despegarse en el tercer y en el último cuarto. Ahí pueden estar nuestras opciones. Estoy seguro de que Rober tiene alguna carta guardada que solamente va a enseñar en ese momento», señala.

La charla tiene que acabar. Debe recoger a Laia, que sale de entrenar. La semilla de que en su día sembró el involuntario líder del ‘Robertismo’ sigue creciendo profundo en ella.