El AVE, 'The Glove'... y La Seu Vella

Qué maravilla esto del AVE, ¿no? Cuando lo tengamos de verdad en Extremadura vamos a flipar, aunque [inserte aquí su broma sobre que nunca lo conoceremos]. El caso es que a las 8.30 horas, después de que desde la cuenta oficial del Força Lleida me deseasen buen viaje (“gràcies!”), estaba saliendo de Cáceres en coche con Andrés Campos al volante y Luismi Rubio de copiloto. Son los tipos que esta noche retransmitirán el partido del Cáceres Patrimonio. Mucho mérito el de Andrés, primero en Radio Estudio, después como Radio Sansueña y ahora al frente de Radio Marca. Un auténtico loco emprendedor de la comunicación extremeña que lleva 30 años dando basket en vivo. Luismi es otro 'colgado', a su manera.

Como decía, las 8.30 en Cáceres y son las 14.30 y estoy en Lleida gracias al AVE, que ha sido como un ligero sueño electrificado de un par de horas para cubrir 450 kilómetros de recorrido nada menos. Siento la catetada, porque algunos de ustedes a lo mejor viajan así a menudo, pero yo hasta me he hecho fotos en el vagón y no he perdido detalle del espídico espectáculo que ofrecía fuera. Al lado se me ha sentado un tío educadísimo que dice que es de Minnesota, que es artista y que ha venido a conocer parte de Europa. Ya digo, sensacional.

Antes de subirnos ha habido un aperitivo muy baloncestístico en el control de accesos de la estación de Atocha. Él iba a Málaga. Quizás un buen presagio. Me di cuenta de que por allí anda Gary Payton, una auténtica leyenda de la NBA que está de gira promocional en España. Apodado ‘The Glove’ (‘El Guante’), es considerado uno de los mejores bases defensivos de la historia y hasta ganó un campeonato con Miami Heat en 2006 en la recta final de su carrera. Su hijo, del mismo nombre, está disputando las finales con Golden State Warriors ante Boston Celtics. La verdad es que no le he dicho nada. Soy bastante mitómano, pero también muy tímido para estas cosas. Una vez le di la mano a Moses Malone, pero esa es otra historia.

También nos hemos encontrado a Eduardo Pascual, el director general deportivo del Cáceres Patrimonio, que se desplaza para apoyar al equipo en vivo, como ha hecho en la práctica totalidad de los partidos de esta temporada. De un humor vasco difícilmente predecible, es ante todo un tipo tranquilo al que indudablemente también le corresponde parte del éxito de esta temporada. Cuando le he preguntado si estaba nervioso ha contestado que en absoluto, que “lo mismo” se alteraba cuando empezase el partido, pues. Cuando termine de enviar esto le preguntaré por sitios para comer caracoles, que por lo visto son la especialidad gastronómica ilerdense. A ver si no se me va mucho la nota de gastos. Aunque le estoy muy agradecido al periódico por haberme mandado a esto, tampoco es cuestión de abusar.

Tiro, pasta y pollo

Después de comer me espera una habitación individual en el hotel del equipo, el Sansi, un tres estrellas que está bastante cerca del pabellón. ¿Siesta? Ya veremos. Sería una sorpresa que el día no fuese duro. Por lo que me cuentan, la mañana antes del trascendental partido ha sido tranquila, con una leve sesión de tiro en Barris Nord. Después, la clásica comida de todo deportista que se precie: pasta y pollo, pollo y pasta. Hidratos de combustión lenta, que diría alguna rata de gimnasio.

La primera impresión de mi primera vez en Lleida, aparte de otras veces que he pasado en tren, es la que me dijeron: una capital de tamaño medio, agradable. Por lo visto tiene cierto encanto en el centro y la catedral, La Seu Vella, merece mucho la pena. A ver si me da tiempo, aunque hago noche aquí. Lástima no haber tenido un guía de lujo como Pepe Benedé, componente de la plantilla del Cáceres CB que logró el ascenso a la ACB en 1992 y que vive aquí desde hace años. Suele venir a los partidos del Força Lleida, pero un compromiso anterior le impide estar en la ciudad esta noche. Ayer estuve hablando con él y me dio unas cuantas indicaciones, aunque cuando le pregunté por sitios de jaleo nocturno para después del partido me dijo que estaba bastante desconectado del tema. Nota mental: no pasar esos gastos en la nota para el periódico.

Voy a por los caracoles. En este rato entre que pillaba o no cobertura Pascual me ha indicado un sitio que dice que es majo. A mí me dan cosilla, pero si hay que tener la mente abierta para la victoria verdinegra en Barris Nord, también se debe tenerla para esto. Que conste que yo aquí vengo a trabajar, eh, y que es uno de los días más emocionantes de mis tres décadas de periodismo. Saltarse por una vez eso de que no hay que escribir en primera persona ha merecido la pena. Se me junta todo: es para mi periódico, es mi deporte, es el equipo de mi ciudad y es un gran amigo el que se la juega…