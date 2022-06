Juanma Barrero y David Rocha ya comandan el barco del Mérida

Juanma Barrero ha tenido casi todos los cargos deportivos que se pueden tener en un club: futbolista, entrenador de porteros, director de la cantera, entrenador del juvenil y entrenador del primer equipo. Sin embargo, aunque se ha sentado dos veces en el banquillo del Mérida, es la primera que capitanea el proyecto desde el principio de la temporada. Seguramente también es la primera vez que un nombramiento acarrea tanta aprobación general por parte de todo lo que rodea al club.

“Es un orgullo estar de nuevo al frente del equipo”, aseveraba el técnico emeritense, quien reconocía estar “muy ilusionado y con mucha responsabilidad”. Tras el éxito cosechado con el ascenso, quiso acordarse de Juan García y de Javier de los Mozos, los dos entrenadores que estuvieron antes que él la temporada pasada, así como de todo el cuerpo técnico, haciendo “mención especial a Juan Carlos, que ha puesto todo de su parte para que todo saliese bien, su situación no era fácil”. El segundo entrenador no continuará en el club.

También destacó las figuras de Paco Puertas y Ander Garitano, “que ya no están, pero trabajaron para que todo fuera encauzado”.

De la plantilla resalto que “cuando se consiguen este tipo de objetivos, no solo en lo futbolístico hace falta una química especial y algo más que compañerismo, con el tiempo se va a quedar un grupo de whatsapp genial para muchos años, porque ha habido ese filin, había algo más que ser compañeros”.

Y después del ascenso, “quedan muy bien las celebraciones, pero, a partir de ahora, los pies en el suelo y a empezar a trabajar, porque tenemos una liga muy exigente y hay que hacer algo bastante ilusionante”.

Al ser la primera vez que va a estar cerca de la toma de decisiones en la configuración de la plantilla puede diseñar el tipo de equipo que quiere. Sin embargo, a la hora de describir dichas características, “no quiero pillarme los dedos --dice-- por si luego digo algo que no es posible, pero a mí me gusta que sea un bloque sólido y compacto, ordenado, que sepa ir a presionar arriba y cuando no se puede hacer, esté bien organizado. Vertical tras robar y con argumentos con balón”. Lo que sí se atreve a describir es lo que le gusta a su afición: “Aquí a la gente no le gusta manosear mucho el balón en cuanto pases al campo contrario, hay que ser incisivos contra la portería contraria y eso a mí, como entrenador, también me gusta”.

El director deportivo

Por su parte, David Rocha también quiso agradecer la confianza porque “sé que no era fácil porque en este cargo prima la experiencia y yo no la tenía, pero en estos meses me he propuesto adquirir la máxima experiencia y conocimiento. El trabajo tiene sus frutos y en eso tengo la conciencia muy tranquila”. Con respecto a trabajar junto a Juanma, “es una ayuda porque me facilita el trabajo y la conexión que tenemos es muy grande”.

Con respecto a la confección de la plantilla, de la lista de bajas que ya ha publicado el club, Rocha explica que “el ascenso de categoría conlleva un ascenso del nivel y de la competencia, tenemos que intentar subir el nivel y que el míster tenga las máximas alternativas. Con algunos nos ha costado mucho y quizá nos hayamos equivocado, pero tenemos que intentar subir el nivel”. Con el resto “esperamos llegar a un acuerdo”, aunque reconoce que “con algunos es más complicado porque se han revalorizado”. El director deportivo tiene claro que los jugadores que estuvieron la temporada pasada “son nuestra prioridad y a partir de ahí seguiremos construyendo”.

De cara al inicio de la pretemporada (seguramente el 15 de julio), le gustaría tener el mayor número de futbolistas posibles “pero vamos a ir con pies de plomo, porque el mercado es súper volátil, porque en superiores categorías no hay sitio para todos. Probablemente nos guardemos alguna licencia para esos movimientos, pero todo lo que podamos tener cuanto antes mejor”. El perfil de futbolista que se busca es “con experiencia en Primera RFEF o que en Segunda haya marcado diferencias”. Reconoce Rocha que todavía no hay grandes diferencias de jugadores entre uno y otra categoría pues “muchos compartían categoría en Segunda B”.

Más agradecimientos

Además de los dos protagonistas, en el acto de presentación también estaba presente el director general, Nacho Ramos, quien, antes de tener palabras para los dos protagonistas, quiso mostrar su agradecimiento “a todos los que han conseguido el ascenso”, empezando por Paco Puertas, del que comentaba que “en estos tres años has puesto todo lo que tenías para conseguir el objetivo y al final irte satisfecho. Has dejado un club estable, mejor que el que te encontraste a nivel social, institucional y económicamente. Solo podemos darte las gracias”. También hubo un recuerdo para Ander Garitano, “el principal artífice de esta plantilla y una persona de la que hemos aprendido”. Se acordó de “todo el cuerpo técnico”, incluidos los dos entrenadores predecesores de Juanma, Juan García y Javier de los Mozos. Por supuesto, destacó a los más protagonistas, la plantilla, que “han formado un grupo humano increíble y nos han hecho disfrutar con el ascenso”, pero también “a todos los trabajadores de oficina y secretaría técnica, el trabajo fuera de los focos es incansable y son imprescindibles”. El mandatario reconoció a Mark Heffernan, propietario del club desde mediados de la temporada pasada, “por mantener la estabilidad y que solo pensáramos en lo futbolístico”, anunciando a colación que ya están liquidados todos los pagos a la plantilla.

Mirando hacia el futuro, el objetivo que se marcan las altas esferas del club es “hacer un equipo competitivo que nos dé estabilidad en esta nueva categoría”.

Sobre el nuevo director deportivo afirmó que “cuando David decidió colgar las botas, teníamos claro que tenías que formar parte de nuestra estructura”, y sobre Juanma que “es una persona de la casa, siempre anteponiendo el escudo a todo lo demás”. Así pues, tiene claro que “con estos dos capitanes al mando del barco, no tengo duda de que vamos a hacer una gran temporada y vamos a disfrutar”.

Por otro lado, el cambio del césped del Romano José Fouto hace descartar partidos de pretemporada, por lo que “se va a intentar que los amistosos sean cerca para que puedan ir nuestros aficionados. También se van a mejorar las instalaciones de los Campos de la Federación”, afirmaba el director general, quien espera que el césped esté preparado para el inicio de la temporada.