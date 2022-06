El Playa Cáceres se ha caído de la lucha por las medallas en la Women’s Eurowinner Cup 2022 y peleará a partir de ahora por el quinto puesto. El conjunto cacereño perdió este viernes 3-1 ante el Terrasa Bonaire BSC en el cruce de cuartos de final.

El primer periodo fue muy igualado, sin apenas ocasiones para ninguno de los dos conjuntos, aunque el conjunto catalán consiguió adelantarse con un disparo a balón parado tras una falta (1-0).

En los primeros minutos del segundo tiempo tuvo una gran ocasión Marina. Superó a la defensa, aunque después no pudo batir a la portera rival. Mientras tanto, Delia se encargaba de que el Terrasa no aumentará su ventaja con grandes actuaciones, aunque no pudo hacer nada con un disparo lateral de las catalanas, que se distanciaban en el marcador (2-0)

Intensificó la presión el Playa Cáceres en los minutos finales del segundo periodo y, a falta de 30 segundos, María Jesús recortó distancias con un tanto de cabeza (2-1).

El tercer gol del Terrasa llegó mediado el tercer periodo en un disparo frontal que Delia no pudo parar. El Playa Cáceres jugará ahora por los puestos quinto al octavo.