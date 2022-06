Cáceres, el equipo de los revalorizados

Todo lo que podía salir bien salió bien. O casi. Un análisis a nivel individual de la temporada que han realizado los componentes de la plantilla del Cáceres desvela una verdad difícilmente cuestionable: la práctica totalidad se revalorizado después de superar las expectativas iniciales.

Jorge Sanz

Serio, comprometido, ordenado, firme en defensa y con cierta amenaza en el tiro exterior, aunque sea en situaciones muy concretas. Ha sido titular casi siempre, ejerciendo además de tutor de Mateo Díaz. Sin embargo, durante mucho tiempo recordará el tiro libre que falló en el quinto partido de Lleida en un momento determinante. Lástima.

Mateo Díaz

Aunque algo alocado en ocasiones, peaje inevitable de la juventud, el base argentino cedido por el Breogán ha cumplido su papel de darle un tono distinto a la dirección, más dinámica que con Sanz. Debe controlar su carácter en la cancha, pero sus dos clubs y él mismo pueden estar satisfechos del acuerdo al que se llegó el pasado verano.

Devin Schmidt

O le amas o le odias. Su extremo individualismo ha ayudado más que dañado, sin duda. Las rachas anotadoras que ha protagonizado en muchos partidos han valido victorias. No se puede decir que se esconda en los momentos calientes, cuando nadie quiere el balón. Eso sí: debe medir mejor su relación con las aficiones rivales.

Jaume Lobo

Había muchas dudas respecto a su físico, y es cierto que sigue siendo muy poquita cosa para jugar como escolta, ya que sufre en defensa como nadie. Sin embargo, lo ha compensado con creces con su fantástica amenaza de cara al aro, siendo algo así como un DevinSchmidt de acento catalán. Su mejoría pasa, como se sabía, por poder ayudar mejor en la posición de base.

Manu Rodríguez

Le costó muchísimo entrar en la dinámica del equipo, perjudicado por un par de lesiones musculares que arruinaron su pretemporada y primer mes de competición. Cuando se las sacó de encima se confirmó como lo que se esperaba: un tirador implacable, como atestigua su 42,6% en triples. A nivel personal, hombre de los que hace vestuario.

Carlos Toledo

Su tercera etapa en Cáceres le ha confirmado como un jugador por fin muy maduro, que renuncia conscientemente al lucimiento y puede intercambiar con naturalidad las posiciones de ‘3’ y ‘4’. Enorme defensor y sumamente decidido cuando ve posibilidad de anotar. Si se evalúa simplemente el binomio calidad-precio, todo un acierto recuperarle desde Plata.

Romaric Belemene

Fascinante. Lo tiene todo para estar más arriba: gracias a un físico de fantasía es capaz de defender de forma asfixiante a cualquier jugador en la pista y hasta ha añadido un buen tiro lejano a su creciente repertorio. En su debe está la toma de decisiones: aunque fue clave en la remontada del último cuarto, se precipitó en Barris Nord el pasado viernes de una forma dramática. Todo un ejemplo de lo que es por ahora. Joven aún.

Duje Dukan

Llegado a apenas unos días de iniciarse la liga por Nic Slavica, se adaptó rápido exhibiendo unos fundamentos depuradísimos como prototipo de ‘4’ abierto. En algunos partidos ha hecho mucho daño, sobre todo aquel 7 de 8 en triples ante su anterior equipo, el Tau Castelló. Su ‘pero’ es el de siempre con él: carece de la suficiente dureza para frenar a interiores fornidos. Lo pagó acabando la temporada como reserva.

Ben Mbala

Su escasa estatura para jugar de ‘5’, con dos metros muy pelados, no le impide fajarse contra rivales mucho más altos... aunque no siempre con éxito. Sí que posee el recurso de un tiro a media distancia que hace mucho daño, lo que le ha convertido en referente ofensivo. Otro de sangre caliente, propenso a descentrarse si no le salen las cosas.

Julen Olaizola

No es un estilista en ataque ni lo va a ser nunca, pero su capacidad de brega es absolutamente envidiable. Uno de esos jugadores que primero piensa en el equipo, después en el equipo y, por último, en el equipo. Muy a menudo el nivel general mejoró cuando él entraba en pista, casi siempre con el choque empezado.

Los canteranos del Torta

Lassena Fofana echó una mano cuando hubo problemas de lesiones con los pívots, lo mismo que Edu Chacón, Juan Santos, Javier Vasallo y Alex Trapote con los exteriores. Todos han progresado.