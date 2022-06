Viena baila el vals al ritmo de Paula Josemaría y Ari Sánchez

Paula Josemaría y Ariana Sánchez han sido las primeras en inscribir su nombre en el palmares del Viena Open, uno de los nuevos destinos del World Padel Tour. Y lo han hecho a lo grande, dejando en la cuneta a las líderes del ranking, Gemma Triay y Alejandra Salazar (4-6, 6-4 y 6-3), que ya sienten la presión de la extremeña y la catalana en la lucha por el número uno. También se acercan mucho en la Race 2022.

Paula y Ari acumulan ya nueve torneos desde que juegan juntas (2021), tres este año, los dos últimos de forma consecutiva. El bache sufrido en la mayo --una eliminación en octavos y otra en cuartos-- está ya atrás y han recuperado las mejores sensaciones en un mes de junio clave, con cuatro torneos. Los dos primeros, Marbella y Viena, ya tienen su sello. En los dos siguientes tratarán de ponérselo. Y deberá ser sin descanso, porque ya está en marcha el Human French Padel Open 2022 en Toulouse (otra plaza nueva) y a continuación se jugará el Valladolid Master.

La madurez de Josemaría es cada vez más patente. En su juego y en su control del partido. Sigue siendo una jugadora explosiva, que se juega bolas que parecen imposibles. Algunas las falla, pero el porcentaje de las que entra es cada vez mayor. Quizás porque las elige mejor. La cabeza, esa que es tan importante en un deporte como el pádel. Y su trabajo defensivo es cada día más importante, como en la final de Viena, una pista lenta que no beneficiaba sus características ofensivas. «A pesar de que soy una jugadora de ataque, me estoy complementando un poco en defensa», decía al final la moralejana al micrófono del World Padel Tour. «En algunos momentos me salen destellos de algo, no sé que es», bromeaba.

Gran nivel

Las cuatro mejores palas del circuito se plantaron en el Steffl Arena de Viena para ofrecer a la incipiente afición austriaca un partido de gran voltaje, a la altura de ranking de las protagonistas. Dos horas y media del mejor pádel. Era la quinta vez de la temporada que las duplas Josemaría/Sánchez y Triay/Salazar se veía en la ronda final de un torneo este año. El balance sigue siendo favorable para las últimas, 3-2, pero la distancia es cada vez menor.

En la última temporada y media es la pareja que más le cuesta ganar, pero poco a poco van encontrando los resortes para poner fin a la que durante muchos torneos fue su criptonita. «Nos cuesta un poco ganarlas, pero en los últimos partidos lo estamos sacando adelante», reconocía la extremeña. «Ganar a las número uno es muy difícil. Cada final que jugamos contra ellas es súper complicada», añadía su compañera.

El primer set se lo llevaron Triay y Salazar, más incisivas en los momentos clave. Y menos erráticas. Solo cometieron 5 errores no forzados por 11 de Paula y Ari. Tras apuntarse cada dupla su servicio, comenzó un intercambio de break que llevó a las extremeña y a la catalana a ponerse 4-2 arriba. Ahí despertaron las número uno para ganar cuatro juegos seguidos y llevarse la primera manga (4-6).

El segundo capítulo comenzaba con los servicios de ambas parejas a buen recaudo (2-2). Un duelo de favoritas que mantenía la segunda manga muy igualada y se volvían a poner iguales a 4 . La menorquina y la madrileña, Gemma y Ale, luchaban para restar la ventaja que habían conseguido la moralejana y la reusense, Ari y Paula. Finalmente, las número dos se hacían con el dominio del segundo set para seguir vivas en el encuentro, y con un break en el noveno juego y su servicio, cerraban por 6-4.

El set definitivo ponía a ambas parejas en modo titánico en el que se dejarían todo dentro de la pista. Continuaba la misma tónica que en los anteriores sets y la igualdad volvía a reinar (3-3). En el octavo juego, Ari y Paula, conseguían romper el servicio de las número uno, un break muy importante que les llevaba al 5-3. Para cerrar el set y el partido se encontraría al mando la extremeña. Un servicio que terminaba con un punto de oro crítico que ganaban las número dos para apuntarse su tercera corona de la temporada.