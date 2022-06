El Don Benito confirma ocho bajas de una tacada

El Deportivo Don Benito hizo oficial este lunes las primeras ocho bajas para la próxima temporada, una de ellas ya conocida desde que el club calabazón confirmó su presencia una temporada más en la Segunda RFEF. Se trata de David Agudo, que ya es nuevo jugador del Socuéllamos.

Además del delantero de Lobón, el club dombenitense comunicó que no continuarán Álex Jiménez, Essomba, Adri Turmo, Carlos Garrido, Success Makanjoula, Manu Míquel y Logan Cavaco. En el caso de Dani Martínez, nombre que no apareció en el listado facilitado por el club, fue el propio jugador el que días atrás confirmó su salida al no contar con el apoyo del técnico, Roberto Aguirre.

Renovaciones

Mientras tanto el propio técnico asturiano continúa trabajando en la confección de la plantilla del próximo curso. Su intención es mantener gran parte del bloque de la temporada anterior y el club ya le ha trasladado la renovación al resto de integrantes de la plantilla, aunque por ahora no se han producido grandes avances. No obstante, no se esperan grandes problemas para renovar a jugadores como Sebas Gil, Trinidad o Álex Herrera, mientras que la intención del club es contar con jugadores como Santana o Carlos López, muy del gusto del técnico rojiblanco.