La empresa de la mina de litio también ofreció el patrocinio al Cacereño

El Cacereño también estuvo en negociaciones con los responsables de la mina de litio que han llegado a un acuerdo para patrocinar al Cáceres Patrimonio. Las conversaciones, que tuvieron lugar hace algo más de un mes, terminaron sin acuerdo por dos motivos diferentes: no haber un entendimiento económico y porque a los responsables del club de fútbol le entraron «muchas dudas» por el nivel de aceptación social de la decisión, según la entidad.

Las reuniones entre Cacereño y Extremadura New Energies (ENE), la filial extremeña de australia Infinity Litium, pudieron tener lugar casi al mismo tiempo que las del club de baloncesto, que sí ha llegado a un acuerdo pese a que el presidente de éste, José Manuel Sánchez, no quisiese entrar en detalle cuando fue cuestionado al respecto este martes en el contexto de la nueva campaña de abonados que presentó el club de basket de la LEB Oro.

«No tenemos patrocinio de nadie todavía. Nosotros seguimos buscando patrocinadores y todo el que venga será bienvenido. Cuando tengamos noticias de alguno que venga las diremos públicamente. De momento estamos trabajando con muchas empresas. Toda la que venga será bienvenida», insistió sin concretar Sánchez ante la reiteración de preguntas al respecto de la información publicada por este diario, que no ha sido dada a conocer oficialmente. El acuerdo es por dos temporadas y solamente resta darle la oficialidad.

Paradójicamente, el nombre de la campaña, ‘Con toda tu energía’, podría ser perfectamente un guiño a la empresa de la mina, aunque el presidente lo negara taxativamente.

El Cáceres podría recibir una cantidad superior a los 100.000 euros en cada una de las dos temporadas que ha acordado con New Energies, aunque este dato no ha podido ser refrendado por los protagonistas, que insisten en no querer hablar públicamente.

En el Cacereño, mientras tanto, se pensaron detenidamente aceptar la oferta, que en principio era sensiblemente menor a la del club de baloncesto, aunque no está claro si las dos se recibieron en un espacio de tiempo muy cercano, pero es bastante evidente que a unos satisfizo mucho (Cáceres) y a otros no finalmente (Cacereño).

Las perspectivas han cambiado desde el no rotundo del ayuntamiento a la junta al antiguo proyecto, contemplado a cielo abierto, al que ahora se ofrece, bajo tierra, aunque no se conozcan excesivos detalles. También el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha manifestado más enigmático y abierto a todo conociendo el proyecto en cada uno de sus términos, algo que no ha sucedido todavía.

El debate que se ha generado, en cualquier caso, ha sido grande desde que se supo la noticia en la noche de este lunes. Especialmente beligerante ha sido la plataforma Salvemos La Montaña, que ha emitido un duro comunicado. «Es denigrante intentar colar una mina en La Montaña usando la fuerza deportiva de un club, es amoral esta actitud de Infinity Lithium», recalca, incidiendo en que «quieren comprar a la ciudadanía comprando previamente a la directiva del club de basket cacereño, que les sigue el juego».

«Extremadura New Energy está gastando mucho dinero en doblegar a la ciudadanía de Cáceres, recordando que lleva cinco años infructuosos soltando billetes», agrega en una nota que termina con un «los ciudadanos y ciudadanas somos conscientes de todas las artimañas de estos empresarios sin escrúpulos, amantes de los maletines. No van a poder con la determinación del pueblo».