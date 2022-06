El joven Mario Gómez (19 años) ocupará por segunda temporada consecutiva una de la fichas de la plantilla del Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la Superliga 2 de voleibol.

El presidente del club, José Carlos Dómine , ha comentado que "estamos encantados de que Mario sigua con nosotros. Su evolución está siendo fantástica. Seguro que en la próxima temporada tendrá más oportunidades de demostrar su nivel en la cancha de juego".

"Estoy muy contento e ilusionado de volver a formar parte del equipo de Superliga 2. La experiencia de la pasada temporada fue increíble. Aprendí mucho y estoy muy agradecido al club y a mis compañeros por todo lo vivido. Ahora tengo otra oportunidad para seguir formándome, tanto como jugador como a nivel personal y aportar todo lo que pueda al equipo", ha dicho mientras tanto el propio jugador.

"Creo que hicimos una temporada muy completa, ganamos muchos partidos y demostramos que podíamos jugar a un gran nivel. Estuvimos peleando por el tercer puesto hasta el final, pero creo que el cuarto fue justo y meritorio", añade sobre la pasada campaña.,

De este año que viene, apunta: "hay que ser positivos y pensar que hay que mejorar el puesto obtenido en la pasada. Eso significa que estaríamos pelando para ocupar los puestos altos de la clasificación, aunque seguro que no será nada fácil y estos no se decidirán hasta las últimas jornadas. Espero que se forme un grupo como el del año pasado. Me sentí muy cómodo, lo pasábamos realmente bien tanto fuera, como dentro de la cancha. Esto creo que fue lo mejor de todo y lo que nos hizo estar siempre en los puesto altos de la tabla".

Ahora afronta la última recta en su formación académica que desea terminar con éxito y comenzar con el trabajo que los preparadores físicos del club tienen planificado y poder llegar en las mejores condiciones al inicio de una temporada que promete ser apasionante.