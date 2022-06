Iván Moreno, guardameta cacereño de 26 años, es la primera pieza del Cacereño 2022-2023. El nuevo jugador verde procede del Antequera, donde ha jugado las tres últimas temporadas, la que acaba de concluir en Segunda RFEF. Con el conjunto malagueño ha disputado casi un centenar de partidos.

El jugador fue capital para lograr el ascenso del conjunto antequerano en la campaña 2020-2021. Con solo 18 goles encajados en liga y grandes actuaciones individuales, Iván Moreno fue elegido mejor portero del Grupo IX de Tercera División en los premios Goalsmedia.

La temporada pasada, ya en Segunda RFEF, redondeó su crecimiento personal con el Antequera, donde estuvo entre los porteros menos goleados del Grupo IV. “Iván es un guardameta joven, con una gran proyección”, explica el Cacereño en una nota. “Su altura, 1'84 metros, le hace ser muy seguro por arriba. Además, su gran juego de pies y sus reflejos lo convierten en un portero muy completo”, añade.

Con Iván Moreno comienza la reconstrucción de una plantilla que de momento solo ha tenido bajas, unas por no aceptar la oferta de renovación del conjunto verde y otras por no contar con ellos el cuerpo técnico. Los que de momento no siguen son los portero Ángel Bernabé y Fran Martínez, el lateral Raúl Espinosa, los centrocampistas Jorge Barba y Yael, y el extremo Carlos Andújar.