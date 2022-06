Paula Josemaría alcanza las semifinales de Toulouse tras una dura batalla

Paula Josemaría y Ariana Sánchez buscarán este sábado la que sería su séptima final de la temporada. Extremeña y catalana están en las semifinales del Human French Padel Open 2022 que se está disputando en Toulouse, aunque su camino para llegar hasta ahí ha sido más complicado de lo habitual. Si el de octavos de final fue un duro enfrentamiento de casi dos horas y media, el de cuartos no ha sido más fácil. Ni más corto. Dos horas y 22 minutos ha necesitado la dupla número dos para imponerse a Verónica Virseda y Barbara Las Heras (6-1, 4-6 y 6-4).

Y eso que el duelo empezó de cara para Paula y Ari, que ganaron la primera manga 6-1 en un abrir y cerrar de ojos. Las que habían sido sus rivales en la final de Marbella (segundo título del año de las número 2) no estaban en el partido, que podía finiquitarse por la vía rápida, más después del 2-0 con el que comenzaba el segundo set.

Pero nada de eso. Virseda y Las Heras frenaron a las favoritas con un contra break e igualaron 3-3. Paula y Ari desconectaron. Empezaron a cometer errores no forzados y eso les acabó costando el set.

Todo se decidiría en el tercer parcial, al que Virseda y Las Heras llegaban como cohetes. La moralejana y la reusense no reaccionaban y un 0-2 de inicio hacía saltar las alarmas. Despertaron, aunque no del todo. Consiguieron igualar 2-2, pero su juego no era el habitual y seguían cometiendo muchos errores no forzados. No eran definitivas y sus rivales se aprovechaban de eso para mantener la tensión. Sin embargo, las favoritas lo son por algo y acabaron despertando para quebrar el servicio de sus rivales, que aunque quisieron, ya no pudieron reaccionar.

Paula y Ari se enfrentan este sábado en las semifinales a Lucía Sainz y Marta Marrero (excompañera de la extremeña), un duelo que comenzará a las 10.00 horas.