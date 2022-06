El administrador concursal del Extremadura UD, Bernardo Silva, ha remitido al Juzgado de lo Mercantil de Badajoz el plan de liquidación del club azulgrana donde aparece el listado de bienes y derechos que son objetos de la liquidación, así como la posibilidad de una posible venta de la unidad productiva que pudiera conseguir dinero líquido para pagar a los acreedores según los términos y preferencias establecidos en el proceso concursal.

Dentro del informe al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura, la administración concursal fija la venta de la unidad productiva del Extremadura UD en 700.000 euros, teniendo en cuenta una serie de bienes inmovilizados, el dinero en cuenta corriente (que tan sólo es algo más de 34.000 euros) así como los ingresos pendientes de cobro que existe con entidades y administraciones en conceptos de subvenciones y que su cobro no estaría claro al no haberse cumplido una serie de premisas para ello.

Dentro de la venta de la unidad productiva, el apartado más suculento es el derecho de competir con una plaza en la Segunda RFEF, categoría en la que debería salir el Extremadura UD y que no podrá hacer por la liquidación. No obstante, en el escrito se informa que ese derecho se acoge a la resolución emitida por la Federación Española. Y en ese caso, el club o sociedad anónima deportiva que tuviera esa plaza no podría ascender a superior categoría en las dos próximas temporadas.

Para la propuesta de la unidad productiva con el derecho a participar en la categoría de Segunda RFEF, desde la administración concursal se ha puesto a modo de ejemplo la sentencia que ya existe con la venta de la unidad productiva del Córdoba en el año 2019, precisamente un caso que la Federación Española de Fútbol ha pretendido evitar, pero que parece que la legislación todavía ampara. En ese caso, la venta de la unidad productiva se adjudicará a la mejor oferta presentada y los oferentes deben ser clubes o sociedades anónimas deportivas, de nueva creación en ambos casos, y con domicilio social en Almendralejo, según los condicionantes que se les ha comunicado al Juzgado para la venta.

Opciones

Parece claro que, con estos condicionantes, la opción ahora más viable para la compra de la unidad productiva sería la del CD Extremadura 1924 de Daniel Tafur. Sin embargo, Tafur ya ha dejado claro que quiere tener buenas relaciones con la Federación Española de Fútbol, algo que para él es muy importante y, por lo tanto, no parece tan viable que presente una oferta de manera definitiva.

De no presentarse ninguna oferta, el administrador concursal ha establecido un plan de liquidación para ir obteniendo dinero por los pocos bienes que tiene el club, pero desde luego no cubrirían la enorme deuda que mantiene con jugadores, empresas y distintos proveedores, que verían peligrar su dinero por una nefasta gestión.

Robos

De otro lado, del informe emitido por el Administrador Concursal ha sorprendido un extracto en el que señala que ha requerido “en innumerables ocasiones” al Extremadura UD que facilitara la relación y estado actual de los activos, pero no ha obtenido respuesta satisfactoria. El administrador refleja que el club les ha comunicado que han existido “accesos no consentidos a la ciudad deportiva y a sus instalaciones y que se habían perpetrado diversas actuaciones de elementos”, pero pese a la gravedad de los hechos no se ha cursado denuncia por parte de los dirigentes del Extremadura UD.