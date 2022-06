Lo ha vuelto a lograr. Es puro talento del karate mundial. A sus 16 años, Paola García se ha proclamado campeona de Europa de Karate junior en Praga, República Checa, en otra jornada que quedará para la historia del karate español. La karateca almendralejense ha derrotado este domingo en la gran final de kata femenina a Chiara Manca, representante de Bélgica, y se ha convertido en la mejor karateca junior de Europa, como ya hiciera el año pasado en la categoría cadete.

Paola ha desarrollado un karate de altísimo nivel durante la final y en un campeonato que había preparado a las mil maravillas. Su progresión parece no tener techos y cuenta con el respaldo de la Federación Española y la admiración de todo el karate internacional.

La extremeña tuvo que reconducir su temporada cuando aplazaron este mismo campeonato de Europa al verano. Eso provocó que pasará de tener que disputarlo en junior y no en cadete, al cumplir años en febrero. Pasó de ser la favorita en cadete a ser de las últimas del ranking en junior. No le preocupó a Paola, que sabía que con una buena preparación y su karate depurado podía estar entre las mejores pronto. A base de esfuerzo y trabajo diario Paola llegó a Praga siendo referente y ha deslumbrado en su categoría, donde ya es la mejor de Europa. Y lo mejor es que no conoce límites.