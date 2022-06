El Playa Cáceres se despidió con victoria de la primera fase de la Pimera División (grupo sur) de fútbol playa, que se ha disputado en Córdoba. El representante extremeño superó al Higicontrol de Melilla (3-5).

El primer período fue intenso, con dominio repartido y ocasiones para ambos equipos. Se adelantó Melilla tras un saque de esquina, pero Carmen Acedo, en una gran jugada, volvió a poner las tablas. El segundo periodo fue más de lo mismo. Primero se adelantaron las verdes con un gol de María Jesús, empataron pronto las melillenses y deshizo el empate nuevamente Carmen Acedo, desde la izquierda de la portería, concluyendo el periodo en 2-3.

Se reinició el partido con un tiro directo de María Jesús que se marchó fuera. Volvió el empate en un gol de chilena del Higicontrol. Guerra volvió a adelantar a las verdes en un gol tras un saque de Delia, recibió y marcó el cuarto.

No mucho tiempo después Carmen Acedo, en un gran disparo hizo el quinto. Delia tuvo un gran papel en las intentonas de Melilla por acercarse. No se conformaba el Cáceres con el resultado y tuvo varias ocasiones, pero el 3-5 ya no se movería.

Las cacereñas se ponen líderes de su grupo y reanudarán la competición en Mazarrón (Murcia) dentro de unos días.